Swimming Agate for Nov. 9

WIAA Division 1 Sectionals

(SATURDAY'S RESULTS)

200-yard medley relay — T-1. Case (S. Badillo, Bollendorf, N. Badillo, Frodl) 1:50.32, 4. Burlington Co-op (Richards, Schultz, Dietzel, Smith) 1:51.00. 200 freestyle — 1. Schultz, BUR, 1:56.98, 2. Smith, BUR, 1:59.70. 200 individual medley — 1. N. Badillo, C, 2:12.65, 2. Dietzel, BUR, 2:14.18, 5. S. Badillo, C, 2:19.37, 6. Richards, BUR, 2:20.84. 50 freestyle — 1. Goodno, F, 23.81, T-5. H. Dahms, BUR, 25.20. Diving — 1. Sayaovong, OC, 384.50, 7. Kaplan, C, 322.35, 8. Gulbrandson, C, 312.90, 11. Genevich, C, 289.70. 100 butterfly — 1. Brandenbu, F, 57.33, 3. Bollendorf, C, 1:01.47. 100 freestyle — 1. Ceshker, BADG, 53.31, 3. H. Dahms, BUR, 56.32, 5. Frodl, C, 56.91. 500 freestyle — 1. Smith, BUR, 5:19.29. 200 freestyle relay — 1. Badger 1:39.47, 2. Burlington Co-op (Richards, E. Dahms, Craig, H. Dahms) 1:45.28. 100 backstroke — 1. Bunker, KT, 57.68, 2. Dietzel, BUR, 58.90, 3. S. Badillo, C, 59.30, 4. Richards, BUR, 1:00.75. 100 breaststroke — 1. Goodno, F, 1:05.52, 3. Smith, BUR, 1:06.64, 5. N. Badillo, C, 1:07.31, 6. Bollendorf, C, 1:08.40. 400 freestyle relay — 1. Burlington Co-op (Smith, H. Dahms, Dietzel, Schultz) 3:40.50, 4. Case (Frodl, S. Badillo, Bollendorf, N. Badillo) 3:47.29.