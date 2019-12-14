Swimming Agate for Dec. 14

Southeast Conference Relays
TEAM SCORES: 1. Oak Creek 182, 2. Indian Trail 176, 3. Franklin 155, 4. Tremper 100, 5. Bradford 67, 6. Park 60, 7. Case 54, 8. Horlick 32.
400-yard medley relay — 1. Indian Trail 3:59.46. 850 free crescendo relay — 1. Oak Creek 8:21.08, 4. Park (Smith, Scholzen, Ludvigsen, Abel) 9:00.04, 6. Case (Arnold, Patil, Serrano, Riegelman) 10:30.80. 200 breaststroke relay — 1. Indian Trail 2:07.54, 5. Park (Sims, Bronner, Henken, Castro) 3:02.81. 200 butterfly relay — 1. Oak Creek 1:44.59, 3. Case (Skantz, Patil, Gardiner, Riegelman) 1:59.00, 4. Horlick (Abel, Adams, Dobrowski, Cerny) 2:02.60. Diving — 1. Franklin 382, 4. Park 217.45. 800 freestyle relay — 1. Indian Trail 7:34.38, 6. Case (Serrano, Fleury, Gain, Mills) 11:25.90. 400 individual medley relay — 1. Oak Creek 4:06.53, 3. Park (Abel, Ludvigsen, Sims, Scholzen) 4:50.13. 200 freestyle relay — 1. Oak Creek 1:38.26, 6. Case (Mills, Ray, Mortensen, Arnold) 1:57.12. 200 backstroke relay — 1. Franklin 1:50.03, 5. Case (Helland, Riegelman, Gardiner, Skantz) 2:04.23, Park (Ludvigsen, Abel, Smith, Scholzen) 2:13.87. 100 freestyle relay — 1. Oak Creek 47.72, 6. Case (Mills, Ray, Mortensen, Arnold) 55.32. 200 medley relay — 1. Oak Creek 1:47.33, 4. Case (Helland, Riegelman, Skantz, Gardiner) 1:58.20, 6. Park (Ludvigsen, Sims, Abel, Scholzen) 2:10.06. 400 freestyle relay — 1. Indian Trail 3:12.74, 6. Horlick (Garbo, Herrmann, Doering, Adams) 3:53.35.