Ives Grove Women

Aug. 29 results

18-Hole Event: Tournament Play

Class A — First place: Sue Slater 235, Second place: Vita Paukstelis 262, Third place: Teckla Kubiak 266; Event: Bridget Arkenburg 65; Low putts: Kubiak 31. Class B — First place: Cheryl Heck 296, Judie Nielsen 296, Second place: Angie Brindowski 301; Event: Ellen Wagner 69; Low putts: Peg Geraghty 32. Class C — First place: Katherine Schneider 336, Second place: Marla Mich 338, Third place: Barb Hanke 343; Event: Mich 68, Judy Lange 68; Low putts: Hanke 34. Chip-Ins: Elaine Dishaw (Red No. 7). Birdies: Arkenburg (Red No. 6), Nielsen (Red No. 3).