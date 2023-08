Meadowbrook C.C.

HOLE-IN-ONE: Ben Garuatz, sixth hole, 135 yards, using eight iron. Witnesses: Doug Ballew, John Kender, Jay Czuk.

HOLE-IN-ONE: Rob Chiapetta, fourth hole, 165 yards, using six iron. Witnesses: Pat Aiello, Ryan Stropes.

Ives Grove G.L.

HOLE-IN-ONE: Jeff Hansen, Blue No. 7, par-3, 165 yards, using a nine wood. Witnesses: Michael Huston, Michael Rondone, David Griffiths.

Ives Grove Women

Aug. 22 results

18-Hole Event: Low Net

Class A — Event: Teckla Kubiak 67; Low putts: Carol Boehme 30. Class B — Event: Ellen Wagner 75; Low putts: Dianne Waldron 35, Connie Syslack 35. Class C — Event: Jean Shelby 75; Low putts — Marla Mich 40, Judy Lange 40, Jean Shelby 40. Birdies — Kari Macchia (Blue No. 1), Sandy Nass (Blue No. 7), Kubiak (Red No. 3), Sue Slater (Red No. 3). Chip-Ins — Macchia (Blue No. 1), Cathy Himsel (Blue No. 5).

Scores under 100

Sue Slater 78, Teckla Kubiak 85, Vita Paukstelis 87, Sandy Nass 91, Angie Brindowski 97, Judie Nielsen 99.

9-Hole Event: Low Net

Class A — Event: Diane Kelly 31; Low gross: Kelly 46, Connie Kirchner 46. Class AB — Event/low gross: Diana Munoz 33/53. Class B — Event: Patty Wilk 33; Low gross: Wilk 55, Jayne Dresen 55. Class C — Event: Cheri Meyers 36, Chris Salopek 36; Low gross: Meyers 62.

Scores under 50

Diane Kelly 46, Connie Kirchner 46, Heather Doidge 49, Alma Alvarez 49.

Johnson Park Women

Aug. 24 results

9-Hole Event: Trophy Play

Class AA9 — Low gross: Kay Brushaber 42. Class A9 — Low gross: Eileen Hoey 53. Class B — Low gross: Leneya DeMatthews 55. Class C — Low gross: Mary Johns 59.

Scores under 50

Kay Brushaber 42, Connie Kirchner 45, Mary Kay Madisen 46.

Johnson Park Women

Aug. 26 results

18-Hole Event: Trophy Play

Championship — First place: Sandy Nass 251; Second place: Krystyna Kumosz 254; Third place: Laurie Hoeffert 260. Class A — First place: Joan Taschner 293; Second place: Elaine Dishaw 294; Third place: Ellen Foy 308. Class B — First place: Ellen Wagner 323; Second place: Ann Albee 347; Third place: Marla Mich 356.

Washington Park Golferettes

Aug. 24 results

9-Hole Event: Throw Out No. 1 & No. 7

Class A — Event: Julia Peyton 35; Low gross: Pam Wortley 50. Class B — Event/low gross: Marge Eckblad 37/53. Class C — Event/low gross: Anna Callan 39/56.