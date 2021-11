Local bowling for Nov. 10

MEN'S LEADERS

856—Cotie Holbek, T&C Thurs. Goose Classic (10/14)

803—Cotie Holbek, T&C Tues. Nite Mixed (10/12)

795—Kyle Zagar, Castle Courtsmen (10/13)

781—Jason Leasure, T&C Mon. Night Majors (10/11)

767—Steven Gerth, T&C Sat. Rockin’ Rollers (10/16)

762—Zach Woelfel, River City Wed. Men (10/13)

760—Tyler Hirth, Castle Royal Car Care Classic (10/11)

759—Al Zeitz Jr., Castle Royal Car Care Classic (10/11)

759—Christopher Thomas, The Lanes King of the Hill (10/11)

759—Todd Kjell, T&C Wed. Tri-B Bowlers (10/13)

756—Alex Marquez Jr., Castle Teezers Veterans Appreciation (10/12)

756—Tyrone Trabert, The Lanes Big Eds Commercial (10/13)

756—Tyler Schildt, T&C Mon. Night Majors (10/11)

755—Delbert Richards, Castle Royal Car Care Classic (10/11)

755—Mark Malison, T&C Thurs. Businessmen (10/14)

753—Tyrone Trabert, The Lanes King of the Hill (10/11)

753—Kevin Molbeck, The Lanes Angry Brothers Points (10/15)

752—Charlie Brown, Castle Teezers Veterans Appreciation (10/12)

751—Steven Gerth, T&C Mon. Night Majors (10/11)

750—Cary O’Brien, The Lanes Big Eds Commercial (10/13)

750—Eric Thoennes, The Lanes Trestleboard (10/14)

747—Jason Frank, Old Settler’s Miller 64 Scratch (10/13)

745—Nick Gort, T&C Thurs. Goose Classic (10/14)

744—Cotie Holbek, T&C Sat. Rockin’ Rollers (10/16)

743—Brett Pinnecker, Old Settler’s Miller 64 Scratch (10/13)

743—Jerry Riemer, T&C Thurs. Businessmen (10/7)

743—Tristian Albrecht, T&C Thurs. Businessmen (10/14)

741—Kevin Landreman, The Lanes King of the Hill (10/11)

741—Brian Dubinsky, T&C Thurs. Goose Classic (10/14)

740—Jax Calverley, The Lanes King of the Hill (10/11)

740—Jason Frank, Castle Royal Car Care Classic (10/11)

740—Brian Holtz, Old Settler’s Miller 64 Scratch (10/13)

739—Mark Malison, T&C Thurs. Businessmen (10/7)

738—Terry Martini, Castle Royal Car Care Classic (10/11)

737—Mike Miller, T&C Sat. Bowling Bunch (10/9)

736—Steven Gerth, T&C Thurs. Goose Classic (10/14)

734—Ryan Zagar, Castle Courtsmen (10/13)

732—Darren Olson, The Lanes King of the Hill (10/11)

731—Zach Vasey, The Lanes E.O.W. Sat. Couples (10/16)

731—Ricardo Rodriguez, Castle Royal Car Care Classic (10/11)

730—Vern Tuinstra, Castle Bowler’s Choice (10/15)

728—Bob Baker, T&C Mon. Night Majors (10/11)

724—Jeff Beauchamp, Castle Royal Car Care Classic (10/11)

724—Mark VandeVelde, T&C Thurs. Businessmen (10/14)

723—Scott Zess, The Lanes Angry Brothers Points (10/15)

723—Ken Mateer, T&C Frito’s Thurs. Morning Mixed (10/14)

722—Tom Paszkiewicz, Knights of Castle (10/14)

721—Cotie Holbek, T&C Thurs. Goose Classic (10/7)

721—Rob Beth, River City Sat. Night Bowling Buddies (10/9)

719—Michael Scalf, Castle Teezers Veterans Appreciation (10/12)

717—Mike Anderson, Castle Wed. Niters (10/13)

716—Mike Scalf, Castle Wed. Niters (10/13)

716—Jordan Johnson, Old Settler’s Miller 64 Scratch (10/13)

715—Greg Brooks, The Lanes E.O.W. Sat. Couples (10/16)

715—Mike Tiegs, Castle Royal Car Care Classic (10/11)

714—John Albrecht, T&C Wed. Tri-B Bowlers (10/13)

713—Steve Regep, Castle Keglers (10/11)

711—Tyler Hirth, Castle Teezers Veterans Appreciation (10/12)

709—Cary O’Brien, The Lanes King of the Hill (10/11)

709—Alan Blome, Castle Wed. Niters (10/13)

709—Tristian Albrecht, T&C Tues. Nite Mixed (10/12)

708—Tyronn Dyess, Castle Wed. Niters (10/13)

708—Butch Schoenfuss, Old Settler’s Union Grove Men’s Commercial (10/7)

706—Roger Lofquist, The Lanes Trestleboard (10/14)

706—Carl Chernouski, T&C Wed. Slades Corners (10/13)

705—Marty Richter, The Lanes Fri. Senior Handicap (10/15)

705—Mark VandeVelde, T&C Thurs. Businessmen (10/7)

704—Jayden Callis, The Lanes Angry Brothers Points (10/15)

703—Chris Bratz, Knights of Castle (10/14)

703—Nick Gort, T&C Thurs. Goose Classic (10/7)

703—Dominick Alvarez, T&C Mon. Night Majors (10/11)

701—George Albert, The Lanes King of the Hill (10/11)

701—Mike Vasey, The Lanes Angry Brothers Points (10/15)

700—Rusty Shaw, Castle Royal Car Care Classic (10/11)

WOMEN'S LEADERS

736—Courtney Lufkin, River City Thurs. Ladies (10/14)

726—Danielle Gename, The Lanes Angry Brothers Points (10/15)

706—Jenny Wonders, T&C Wed. Tri-B Bowlers (10/13)

693—Courtney Lufkin, River City Sat. Night Bowling Buddies (10/9)

689—Mary Appenzeller, T&C Wed. Tri-B Bowlers (10/13)

676—Terri Bishop, The Lanes Wed. Nite Ladies Doubles (10/13)

673—Taylor Melahn, T&C Thurs. Goose Classic (10/7)

658—Georgette Albert, Old Settler’s Miller 64 Scratch (10/13)

655—Colette McNally, River City Miller Mon. Night Classic (10/11)

652—Lori Exner, The Lanes Angry Brothers Points (10/15)

641—Katelynn Fletcher, The Lanes Angry Brothers Points (10/15)

638—Amber Vogt, T&C Sat. Youth Majors (10/16)

634—Danielle Gename, Old Settler’s Miller 64 Scratch (10/13)

633—Kim Enright, T&C Wed. Tri-B Bowlers (10/13)

619—Lauren Fischer, The Lanes E.O.W. Sat. Couples (10/16)

618—Melissa Jansen, Castle Strikettes (10/14)

612—Kristi Dangutis, T&C Tues. Nite Mixed (10/12)

605—Woody Woodward, Castle Strikettes (10/14)

602—Lauren Kudrna, The Lanes Angry Brothers Points (10/15)

LEAGUES

Castle Kings & Queens (10/16) — Austin Pfeifer 654-240, Steve Quella 632, Melissa Jansen 492.

The Lanes A League of Our Own (10/16) — Edward Beaudry 640, Ed Simon 630, Antoine McKinney 278, Jennifer Kirkorian 491-219, Michele Lunde 481.

The Lanes E.O.W. Sat. Couples (10/16) — John Brooks 677-268, Mike Vasey 666, Michael Welter 268, Rebecca Welter 595-224, Darlene Fischer 565.

The Lanes Sooners (10/11) — Michael Sorensen 663-276, Clay Venne Jr. 653, Andy Hornyak 638, Mike Kohl 663.

The Lanes King of the Hill (10/11) — Allen Smith 689, David Petersen Jr. 685, Gregg Landreman 680, George Albert 300, Christopher Thomas 300, Lauren Fischer 571-199.

Castle Royal Car Care Classic (10/11) — Terry Martini 296.

Castle Keglers (10/11) — Steve Regep 713.

Castle Tues. Afternoon KK (10/12) — Eileen Stuebe 458, Sandra Jansa 439, Shari Poulsen 435, Cathy Larrabee 431.

Castle Tues. Nite Rollers (10/12) — Ashley Scalf 214.

The Lanes Tues. A.M. Koffee Klutchers (10/12) — Jolene Ahles 522-189, Patricia McNeil 473, Linda Hagen 464, Gloria Cotton 455.

The Lanes Retirees (10/12) — Glenn Chapman 611, Clay Venne Jr. 600, Jerry Ruud 588-232, Dave Crenshaw 576.

The Lanes Wed. Nite Ladies Doubles (10/13) — Katy Ortiz 585, Jenna Lindow 527, Marie Salinas 493, Cathy Larrabee 486, Terri Bishop 259.

The Lanes Wed. Nite Strike Force (10/13) — Gina Crenshaw 544, Jenny Rettmueller 518, Carrie Scheckler 514, Dawn Kisner 501, April Lane Polk 213.

The Lanes Big Eds Commercial (10/13) — Kevin Molbeck 673, Christopher Weeb 655, Bob Wiegand 649, Kevin Landreman 636, Cary O’Brien 300, Tyrone Trabert 300.

Castle Wed. Senior Men (10/13) — George Matson 697, Ron Sommer 674, Steve Klemm 619, Michael McClure 613-269.

Castle Courtsmen (10/13) — Kyle Zagar 299, Ryan Zagar 299.

Castle Wed. Niters (10/13) — Tyronn Dyess 299.

Castle Thurs. Senior Mixed (10-14) — Walt Strini 513, Don Hyatt Sr. 445-166, Sandy Strini 492-191, Emma Wood 417.

Castle Strikettes (10/14) — Katelynn Fletcher 596, Stephanie Smith 585-241, Sheila Carter 582, Dianna Mattice 561.

Knights of Castle (10/14) — Jayden Callis 686, Josh Wolfe 685, Sam Slaasted 677.

Castle Bowler’s Choice (10/15) — Vern Tuinstra 268.

The Lanes Mike Corona UAW (10/14) — Chris Thomack 668-299, ShawnCentell 659, Nick Fazzari 654, Eric Kudrna 650.

The Lanes Trestleboard (10/14) — Josh Casey 669, Aaron Bishop 663, Eric Thoennes 300, Marcy Whited 457-175, Joanne Beischel 413.

The Lanes Fri. Senior Handicap (10/15) — Shaunte Stills 694-266, Darryl McClelland 669, Clay Venne Jr. 652, Nancy Vioski 494-182.

The Lanes Angry Brothers Points (10/15) — Kevin Landreman 697, Jon Hunter 679, Joe Crocco 279, Lisa Jarstad 571, Marcia Munoz 546, Danielle Gename 256, Lori Exner 256.

Old Settler’s Union Grove Men’s Commercial (10/7) — Logan Veto 675, Matt Siekert 665, Brandon Staven 638, Glenn Lowe 619.

Old Settler’s Wed. Night Ladies (10/13) — Lauren Lampe 558, Carly Andersen 541, Cindy Taylor 532, Brenda Paquin 514.

T&C Thurs. Goose Classic (10/7) — Teran Goldschmidt 698, Nick Gort 280, Courtney Dutton 581, Lynda Schlitz 546, Taylor Melahn 268.

T&C Frito’s Thurs. Morning Mixed (10/7) — Roy Chase 626, Ken Mateer 601, Jake Kessler 237, Bonnie Schmidt 577-203, Mae Boeger 511.

T&C Thurs. Businessmen (10/7) — Jeff Jobst 698, Mike Spencer 634, Jerry Riemer 289.

T&C Thurs. Powder Puff (10/7) — Mary Koldeway 517, Joy Vadnais 502-209.

T&C Fri. Nifty Fifty Plus (10/8) — Chris Richter 598-234, Dale Streblow 557, Mary Lois 501-189, Linda Gianoni 403.

T&C Sat. Bowling Bunch (10/9) — Marcus Ludwig 671, Kohl Wrobel 669, Mike Miller 269, Carrie Keller 494, Debbie LaFauce 456, Lori Heckel 188.

T&C Mon. Night Majors (10/11) — Kay Eldert 400-168, Tyler Schildt 300.

T&C Mon. ABC (10/11) — Fred Moore 585, Dale Thomas 582-244, Bonnie Schmidt 532-190, Mae Boeger 494.

T&C Tues. Nite Mixed (10/12) — Carl Chernouski 695, Josh Basso 683, Cotie Holbek 300, Dawn Geddes 579, Kristi Dangutis 236.

T&C Wed. Tri-B Bowlers (10/13) — Cotie Holbek 695, Todd Kjell 299, Mary Appenzeller 255.

T&C Wed. Koffee Klatche (10/13) — Mig Molle’ 460-169, Mae Boeger 450, Anita Hirt 418, Janet Johnson 412.

T&C Wed. Slades Corners (10/13) — Matt Flintrop 641-267, Cody Clausen 614, Steve Miller 559, Nicole Bushley 588-232.

T&C Thurs. Goose Classic (10/14) — Lynda Schlitz 565-203, Taylor Melahn 534, Cotie Holbek 299.

T&C Frito’s Thurs. Morning Mixed (10/14) — Roy Chase 637, Jake Kessler 611, Ken Mateer 279, Bonnie Schmidt 589-212, Elaine Phelps 508.

T&C Thurs. Businessmen (10/14) — Don Stardy 669, Jeff Jobst 654, Tristian Albrecht 300.

T&C Thurs. Powder Puff (10/14) — Joy Vadnais 534, Lea Vos 511-208, Julie Lois 509.

T&C Sat. Rockin’ Rollers (10/16) — Jesse Mack 625, Steven Gerth 279, Taylor Melahn 565-228, Taylor Holbek 526, Carolyn Grampo 525.

T&C Sat. A League of Our Own (10/16) — Brian Kretschmer 654-258, Jeff Stewart 615, Liz Arterburn 484-179, Mandy Sekey 407.

River City Thurs. Ladies (10/7) — Ellie Mack 525-202, Sandy Nannemann 489, Denise Knueppel 453, Diane Schell 449.

River City Fri. Night Mixed (10/8) — Nate Bierer 611, Nate Rickert 605-235, Eleanor Treffinger 582-203, Becky Schneider 493.

River City Sat. Night Bowling Buddies (10/9) — Steve Schwab 661-289, Curtis Schwab 645, Kathy Thuecks 519, Theresa Torosian 453, Courtney Lufkin 245.

River City Miller Mon. Night Classic (10/11) — CJ Torosian 686, Scott Surdyk 665-256, Jessica Storm 592, Shane McNally 546, Colette McNally 246.

River City Tues. Morning Mixed (10/12) — Zach Torosian 638, Butch Kotke 599-268, Duane Sleaper 581, Joyce Malison 441-166.

River City Wed. Men (10/13) — CJ Torosian 698, Jeff Bottoni 671, Zach Torosian 670, Drew Fakler 662, Zach Woelfel 299.

River City Thurs. Ladies (10/14) — Jessica Storm 558, Gayle Rosenthal 486, Joyce Malison 455, Tammie Storm 432, Courtney Lufkin 279.

JUNIORS

T&C Wed. High School (10/13) — Joseph Leonard 612-233, Tyler Suchomel 607, Victor Morrow 595, Kaylei Lauer 245-100.

Castle Majors (10/9) — Ryan Mai 635, Javier Bernal 597, Danielle Christopherson 520, Sakinah Thomas 502.

Castle Juniors (10/9) — Jason Boyce 606, Michael Zwiefelhofer 589, Allison Blome 533, Alyssa Buchaklian 480.

Castle Preps (10/9) — Cameron Palmgren 461, Carsten Glitzky 390, Zoey Plocinski 272, Kaelyn Ring 271.

Castle Bantams (10/9) — Blake Curley 251, Jayden Vivio 188, Trent White 164.

The Lanes Juniors/Majors (10/9) — Quinton Billips 610, RJ Mattie 606-232, Abigail Fletcher 555-212, Alaina Kruchten 511.

The Lanes Preps (10/9) — Clayton Landreman 414-155, Ryan Harms 339, Jurnee Hayes 275-112, Jamerie Hayes 239.

The Lanes Bantams (10/9) — Benjamin Harms 142-93, Jayce Mattie 35, Harper Landreman 118-65, Kaydence Hanley 87.

The Lanes Bumpers (10/9) — Julian Fazzari 145-82.

T&C Sat. Youth Majors (10/9) — Hunter Krauklis 674-256, Alan Howell 626, Amber Vogt 536-191, Megan Bolda 465.

T&C Sat. Youth Juniors/Preps (10/9) — Kyle Mangalindan 460-165, Robert Barnard 329, Marjorie Anderson 346-131, Paula Barnard 339.

T&C Sat. Youth Bantams (10/9) — Tegan Ludwig 204-104, Elijah Grohs 151, Vito Dagostino 110, Avery Johnson 101-53.

T&C Sat. Youth Bumpers (10/9) — Nolan Grohs 216-113, Oliver Caldwell 173, Violet Ostrander 183-105, Violet Caldwell 147.

River City Sat. Juniors (10/9) — Colin Fredrick 615-239, Cole Wendling 516, Elliana Flees 469-180, Nicole Yoss 450.

River City Sat. Youth Bumpers/Bantams (10/9) — Vincent Nowicki 184-103, Camden Seidel 167, Mason Ryan 163, Cody Lang 126.

Castle Majors (10/16) — Ryan Mai 656, Cameron Calverley 640, McKenzie Mattice 589, Danielle Christopherson 588.

Castle Juniors (10/16) — Jason Boyce 593, Michael Zwiefelhofer 532, Allison Blome 561, Chloe Andersen 479.

Castle Preps (10/16) — Cameron Palmgren 455, Carsten Glitzky 363, Paige Pron 272, Emery Pron 272.

Castle Bantams (10/16) — Blake Curley 215, Trent White 158.

The Lanes Juniors/Majors (10/16) — RJ Mattie 604-221, Brody Pansch 575, Abigail Fletcher 483-202, Alaina Kruchten 452.

The Lanes Preps (10/16) — Jayden Jackson 394, Ryan Harms 392-166, Jamerie Hayes 298-114, Jurnee Hayes 258.

The Lanes Bantams (10/16) — Benjamin Harms 148-79, Cael Bergman 38, Maci Peterson 97-58, Kaydence Hanley 53.

The Lanes Bumpers (10/16) — Maliya Lampkin 182-108, Julian Fazzari 125-68.

T&C Sat. Youth Majors (10/16) — Hunter Krauklis 592-235, Joseph Leonard 582, Megan Bolda 468, Chloe Longo 417, Amber Vogt 226.

T&C Sat. Youth Juniors/Preps (10/16) — Jaxon Scalf 627-224, Brayden Scalf 464, Marjorie Anderson 368-126, Allissa Gerth 302.

T&C Sat. Youth Bantams (10/16) — Tegan Ludwig 258-157, Vito Dagostino 165, Elijah Grohs 103, Avery Johnson 107-58.

T&C Sat. Youth Bumpers (10/16) — Nolan Grohs 158, Mason Brunger 154, Emerson Naber 145, Oliver Gerth 86, Violet Ostrander 178-109.

