Bowling for Oct. 27

MEN'S LEADERS

835—Jeff Vandegenachte, T&C Wed. Tri-B Bowlers

824—Tyronn Dyess, Castle Wed. Niters

810—Josh Basso, T&C Tues. Nite Mixed

803—Joseph Leonard, T&C Wed. High School

802—Tyler Hirth, Castle Teezers Veterans Appreciation

780—Alan Blome, Castle Wed. Niters

769—Jake Griffith, T&C Tues. Nite Mixed

769—Al Zeitz Jr., Castle Family & Friends

768—Trevor Ludwig, T&C Sat. Bowling Bunch

767—Anthony Seidl, The Lanes King of the Hill

762—Matt Dahnert, Castle The League

756—Ronald Thieme, The Lanes Fri. Senior Handicap

755—Steve Gerth, River City Miller Mon. Classic

752—Richard Pansch, Old Settler’s Miller 64 Scratch

750—Josh Basso, T&C Tues. Nite Mixed

749—Daniel Pansch, Castle Teezers Veterans Appreciation

749—Dylan Shaffer, Castle Teezers Veterans Appreciation

746—Steven Gerth, T&C Thurs. K&G Contractors Classic

744—Joseph Crenshaw, The Lanes King of the Hill

743—Douglas Weber Jr., Knights of Castle

742—Joseph Leonard, T&C Wed. High School

740—Brett Pinnecker, Knights of Castle

739—Scott Salinas, Old Settler’s Miller 64 Scratch

739—Tim Hartmann, The Lanes King of the Hill

734—Shaunte Stills, Castle Teezers Veterans Appreciation

731—Scott Zess, Castle Teezers Veterans Appreciation

731—Scott Kenyon, Castle Wed. Niters

731—Sam Slaasted, Knights of Castle

729—Tristian Albrecht, T&C Tues. Nite Mixed

728—Tom Fennig, River City Miller Mon. Classic

727—Tyler Hirth, Castle Teezers Veterans Appreciation

726—Greg Brooks, The Lanes King of the Hill

726—Mike Miller, T&C Wed. Slades Corners

725—Rick Peltier, Castle The League

724—Dan Steimle, The Lanes King of the Hill

723—Kohl Wrobel, T&C Tues. Nite Mixed

721—Tony Maringer, Old Settler’s Miller 64 Scratch

720—Keith Beaudin, The Lanes Trestleboard

715—Michael Welter, The Lanes Fri. Senior Handicap

714—Mark Moran, The Lanes Trestleboard

713—Steven Gerth, T&C Wed. Tri-B Bowlers

713—Chris Simon, Castle Teezers Veterans Appreciation

713—Matthew Lunde, The Lanes King of the Hill

712—Carl Chernouski, T&C Tues. Nite Mixed

712—Eric Thoennes, The Lanes Trestleboard

712—Todd Kjell, T&C Wed. Tri-B Bowlers

709—Jeffrey Fernholz, The Lanes King of the Hill

709—Jeremy Johnson, The Lanes King of the Hill

708—Alan Blome, Castle The League

708—Dwain Stewart, Castle The League

708—Andrew Dahl, Castle Teezers Veterans Appreciation

707—Scott Zess, Castle Family & Friends

707—Jim Nannemann, River City Wed. Men

706—Randy Canales, T&C Wed. Tri-B Bowlers

706—Jeff Vandegenachte, T&C Wed. Tri-B Bowlers

706—Eric Mertins, Castle Knights of Castle

705—Mike Miller, T&C Wed. Slades Corners

705—Rick Scherff, River City Miller Mon. Classic

705—Tyronn Dyess, Castle The League

704—David Petersen Jr., The Lanes King of the Hill

703—Tyler Hirth, Castle The League

702—Mark Malison, T&C Thurs. Nite Businessmen

702—Charles Brown, Castle Teezers Veterans Appreciation

702—Thomas Sieker II, Knights of Castle

701—William Wasson, The Lanes Trestleboard

701—Joseph Leonard, T&C Fri. Night Mixed

701—David Schwartz, Castle The League

700—Jordan Johnson, Old Settler’s Miller 64 Scratch

700—Mark VandeVelde, T&C Wed. Tri-B Bowlers

700—Jason Frank, Castle The League

WOMEN'S LEADERS

734—Jessica Storm, T&C Thurs. K&G Contractors Classic

711—Taylor Holbek, T&C Thurs. K&G Contractors Classic

702—Jessica Storm, River City Miller Mon. Classic

698—Georgette Albert, The Lanes King of the Hill

669—Shannon Spencer, T&C Wed. Tri-B Bowlers

667—Theresa Riemer, T&C Frito’s Thurs. Morning Mixed

653—Georgette Albert, Old Settler’s Miller 64 Scratch

648—Sam Kelly, Old Settler’s Miller 64 Scratch

645—Theresa Riemer, T&C Tues. Nite Mixed

643—Jessica Storm, River City Fri. Night Mixed

639—Melissa Vogt, T&C Tues. Nite Mixed

638—Jenny Wonders, T&C Wed. Tri-B Bowlers

636—Jenny Wonders, T&C Wed. Tri-B Bowlers

636—Joy Vadnais, T&C Fri. Night Mixed

635—Lynda Schlitz, T&C Tues. Nite Mixed

630—Kim Enright, T&C Wed. Tri-B Bowlers

627—Taylor Holbek, T&C Wed. Tri-B Bowlers

626—Kat Sell, Castle Family & Friends

625—Kristi Dangutis, T&C Tues. Nite Mixed

616—Kristin Stam, T&C Thurs. Powder Puff

616—Alyssa Buchaklian, Castle Juniors

610—Woody Woodward, Castle Strikettes

607—Colette McNally, The Lanes King of the Hill

606—Tiffany Taylor, T&C Thurs. Powder Puff

605—Taylor Holbek, T&C Thurs. K&G Contractors Classic

605—Kristi Dangutis, T&C Tues. Nite Mixed

605—Amy Gonzales, Old Settler’s Miller 64 Scratch

603—Stephanie Smith, Castle Tues. Nite Rollers

602—Liz Kramer, T&C Thurs. K&G Contractors Classic

601—Bonnie Schmidt, T&C Frito’s Thurs. Morning Mixed

601—Taylor Holbek, T&C Wed. Tri-B Bowlers

601—Lauren Fischer, The Lanes King of the Hill

600—Jenny Sieker, Castle Strikettes

LEAGUES

The Lanes Trestleboard — Ryan Miller 699, Mike Scalf 691, Keith Beaudin 279, Karen Schiller 587-232, Ashley Scalf 502.

The Lanes Fri. Senior Handicap — Jim Guckenberger 675, Jose Carbajal 672, Frank Herron 664, Ronald Thieme 278, Nancy Vioski 528-225.

River City Fri. Night Mixed — Kent Pierson 652, Zach Torosian 637, Chuck Torosian 258, Eleanor Treffinger 538, Amanda Moll-Bierer 474, Jessica Storm 257.

T&C Tues. Nite Mixed — Danyel Gritzner 540, Josh Basso 278, Theresa Riemer 545, Kristi Dangutis 245.

T&C Wed. Tri-B Bowlers — Todd Kjell 278, Shannon Spencer 257.

T&C Wed. Slades Corners — Carl Chernouski 620, Matt Flintrop 647, Mike Miller 267, Nicole Bushley 541-212, Diane Fincutter 482.

T&C Thurs. K&G Contractors Classic — Ryan Kiedrowski 660, Adam Gebel 643, Steven Gerth 288, Jessica Storm 586, Liz Kramer 231.

T&C Frito’s Thurs. Morning Mixed — Jeff Kuzniar 635-244, Jake Kessler 597, Bonnie Schmidt 576, Theresa Riemer 258.

T&C Thurs. Nite Businessmen — Mark VandeVelde 671, Charles Fudge 668, Maria Fudge 549, Jennifer Czerniak 474-202.

T&C Thurs. Powder Puff — Karen Jannene 539, Julie Lois 521, Kristin Stam 245.

Old Settler’s Miller 64 Scratch — Brennan Routheaux 684, Jim Wegner 662, Danielle Gename 595, Jenny Sieker 586.

Old Settler’s Wed. Night Ladies — Lauren Lampe 549, Carly Andersen 548, Sandy Kohler 534, Debbie Burnett 499.

Old Settler’s Union Grove Men’s Commercial — Matt Siekert 696, Butch Schoenfuss 680, Craig Jerdee 669, Logan Veto 666.

Castle Teezers Veterans Appreciation — Ryan Zagar 675-300, Shaunte Stills 300.

Castle Tues. Aft K.K. — Emma Wood 489, Sandy Hansen 456, Cathy Larrabee 442, Carmen Mortensen 439.

Castle Tues. Nite Rollers — Sheila Carter 560-211, Beth Green 523.

Castle Thurs. Senior Mixed — Walt Strini 509-191, Dennis Thanig 486, Emma Wood 505, Renee Thonig 473.

Castle Knights of Castle — Eric Mertins 245.

Castle Strikettes — Melissa Jansen 588-223, Lisa Woodward 543, Jenny Sieker 542, Shelia Carter 540.

The Lanes Sooners — Seth Sanchez 671, Tom Whitley 664, Mike Kohl 268, Marlette Anderson 485-192, Linda Hagen 424.

The Lanes Tues. Koffee A.M. Klutchers — Linda Hagen 530-201, Jolene Ahles 492, Patricia McNeil 461, Donna Johnson 456.

River City Wed. Men — Jim Nannemann 669-257, Mike Torosian 665, Kurt Brudnicki 663, Sabrina Hookstead 341-123.

River City Thurs. Night Ladies — Jessica Woelfel 562-213, Ellie Mack 524, Sandy Nannemann 492, Trisha Ketterhagen 488.

T&C Fri. Nifty Fifty Plus — Chris Richter 612-225, Dale Streblow 496, Amy Petrasky 472, Pat Abler 431-183.

T&C Fri. Night Mixed — Jesse Mack 605, Matt Vos 594, Matt Schinker 243, Polly Burright 501, Shari Krauss 459, Joy Vadnais 235.

T&C Sat. Bowling Bunch — Rick Keller 667, Kohl Wrobel 665, Trevor Ludwig 279, Renee Schwartz 533, Kaitlyn Keller 521, Renee Ludwig 192.

T&C Sat. A League of Our Own — Jeff Stewart 659-222, Tom Bishop 600, Mandy Sekey 509-194, Jan Thomas 382.

T&C Mon. ABC — Tristian Albrecht 671-246, Dale Thomas 600, Mary Anne Thomas 538-202, Nancy Dvonch 457.

T&C Mon. Night Majors — Mel Stanley 667, Steven Fincutter 662-279, Kay Eldert 442, Angie Creighbum 658, Liz Tilindis 166.

River City A League of Our Own — Nate Bierer 629-236, Steve Wegner 562, LaVerne Lewis 474-179, Amanda Moll-Bierer 467.

River City Miller Mon. Classic — Tristian Albrecht 694-290, Steve Ludwig 685, Sue Daschner 557, Jessica Storm 259.

River City Tues. Morning Mixed — Charles Magestro 585, Chuck Torosian 578-237, Joyce Malison 373-145, Betty Miller 304.

Castle Family & Friends — Jesse Theilman 675, Mike Tiegs 674, Al Zeitz Jr. 278, Woody Woodward 577, Lisa Woodward 533, Kat Sell 226.

T&C Tues. Nite Mixed — Josh Basso 297, Theresa Riemer 234.

T&C Wed. Koffee Klatche — Mae Boeger 489, Mig Molle’ 439, Janet Johnson 435-177, Anita Hirt 428.

T&C Wed. Tri-B Bowlers — Jeff Vandegenachte 289, Jenny Wonders 240.

T&C Wed. Slades Corners — Mike McDonald 659, Carl Chernouski 580, Mike Miller 278, Diane Fincutter 489, Janelle Flintrop 471-187.

T&C Thurs. K&G Contractors Classic — John Clark 675, Tristian Albrecht 647-269, Jake Spencer 633, Adam Gebel 619.

T&C Frito’s Thurs. Morning Mixed — Chris Richter 652, Snake Kessler 610-244, Burt Phelps 599, Lorraine Draper 529, Bonnie Schmidt 227.

T&C Thurs. Nite Businessmen — Mark Malison 682, Mark Vande Velde 645, Joe Lahodik 637, Don Stardy 258, Maria Fudge 555-222.

T&C Thurs. Powder Puff — Karen Jannene 592, Julie Lois 573-216, Kristin Stam 496, Tiffany Taylor 493.

Old Settler’s Miller 64 Scratch — Adam Pron 678, Tony Maringer 669, Dan Stiemle 669.

Old Settler’s Wed. Night Ladies — Brenda Schoenfuss 520, Jody Koehnke 494, Carly Andersen 492, Karin Glas 462.

Old Settler’s Union Grove Commercial — Tony Bartoli 665, Craig JErdee 665, Neil Schroeder 652, Brennan Routheaux 300.

River City Wed. Men — CJ Torosian 641-244, Kevin Helding 629, Rick Pope 624, Kara Kline 301-110.

River City Thurs. Night Ladies — Gayle Rosenthal 526, Tammie Storm 474-192, Kathy Riley 473, Sandy Nannemann 462.

River City Fri. Nifty Fifty Plus — Dale Streblow 564-212, Jerry Smetana 504, Mary Lois 449, Pat Abler 439-161.

Castle The League — Rick Peltier 268.

Castle Tues. Aft. K.K. — Kathy Lawrenz 550-222, Eileen Stuebe 489, Sandy Hansen 481, Cathy Larrabee 472.

Castle Tues. Nite Rollers — Deb Wollert 507-218.

Castle Teezers Veterans Appreciation — Daniel Pansch 300.

Castle Wed. Niters — Tyronn Dyess 300.

Castle Wed. Seniors — Ed Plachno 632-268, Andy Hornyak 621, Al Jensen 610, Doc DeFurio 607.

Castle Thurs. Senior Mixed — Walt Strini 524, Dennis Thanig 448, Bill Mortenson 174, Renee Thanig 448-168, Emma Wood 419.

Knights of Castle — Douglas Weber Jr. 279, Sam Slaasted 279.

Castle Strikettes — Christina Horvath 578, Tina Michals 563, Melissa Jansen 549, Jill Nowik 538, Woody Woodward 246.

The Lanes Sooners — Rick Hoffman 681, Kenny J. Sanchez 633, Marlette Anderson 520-194, Linda Hagen 468.

The Lanes King of the Hill — Tarale Stills 695, Matthew Lunde 295, Rebecca Calverley 461, Morgan Selsus 446, Georgette Albert 269.

The Lanes Queen of the Hill — Jill Kruschke 588, Jenny Rettmueller 570, Melissa Crenshaw 523-220, Gina Crenshaw 518.

The Lanes Tues. A.M. Koffee Klutchers — Jolene Ahles 505-192, Donna Johnson 467, Patricia McNeil 465, Gaynell Harlan 438.

The Lanes Retirees — Keith Beaudin 682, David Shelby 648-268, Glenn Chapman 634, Erling Hagen 623.

JUNIORS

T&C Wed. High School (10/12) — Eric Cichocki 624, Lucas Casanta 550, Joseph Leonard 279, Savannah Leonard 509, Allissa Gerth 192.

T&C Wed. High School (10/19) — Omri Moynihan 632, Tim Lois 595, Joseph Leonard 269, Savannah Leonard 533-192, Paula Bernard 445.

Castle Majors — Andres Oliver 655, Cameron Calverley 645, Danielle Christopherson 544, Madison Venne 533.

Castle Juniors — Quintin Billips 521, Andrew Tessman 350, Zoey Plocinski 445.

Castle Preps — Blake Curley 377, Trenton White 337, Paige Pron 401, Brooke Pron 358.

Castle Bantams — Luca Melendez 132, Leo Melendez 77, Ella Prudhomme 117.

The Lanes Juniors/Majors — Ryan Harms 456-179, Miguel Murillo 440, Jayda Hayes 349-126, Jamerie Hayes 261.

The Lanes Preps — Ian Naegeli 382-147, Frederic Plumley 267, Jurnee Hayes 335-148, Harper Landreman 285.

The Lanes Bantams — Levi Cottingham 153-93, Alianna Lang 124, Lilyana Lang 121-62, Kaydence Hanley 72.

The Lanes Bumpers — Liam Cottingham 141-72, Kora Egbert 119-62.

T&C Sat. Youth Majors — Jaxon Scalf 643, Alan Howell 629, Joseph Leonard 278, Savannah Leonard 475-174, Allison Bolda 443.

T&C Sat. Youth Juniors/Preps — Anthony Pohlabel 389-144, Marvin Gerth 342, Sophia Tuyls 335-131, Charlotte Smith 243.

T&C Sat. Youth Bantams — Oliver Caldwell 224-121, Parker Biller 179, Gavin Melahn 168, Violet Ostrander 157-80.

River City Youth Bantams/Bumpers — Vincent Nowicki 175-89, David Nowicki 160, Everlee Torosian 187-104, Emmersyn Torosian 130.

River City Sat. Juniors — Christopher Bird 595, Brennan Kortendick 570-223, Elliana Flees 413-160, Zophia Nowicki 309.