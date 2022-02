Bowling agate for Feb. 24

MEN'S LEADERS

812—Jeff Beauchamp, Castle Royal Car Care Classic (2/7)

791—Christopher Webb, The Lanes Big Ed's Commercial (2/9)

786—Kevin Landreman, The Lanes Big Ed's Commercial (2/9)

775—Michael Hohnl, The Lanes Trestleboard (2/10)

773—Lennie Boresch, Castle Bowler’s Choice (2/11)

772—Al Zeitz Jr., Castle Royal Car Care Classic (2/7)

767—Steven Gerth, River City Miller Mon. Night Classic (2/7)

762—Zach Woelfel, River City Wed. Men (2/9)

752—Joe Crocco, Castle Royal Car Care Classic (2/7)

751—Chuck Fudge, Old Settler’s Fri. Night Mixed (2/11)

750—Chuck Recupero, Castle Wed. Niters (2/9)

748—Nick Gort, T&C Thurs. Goose Classic (2/10)

746—Logan Veto, Old Settler’s Union Grove Men’s Commercial (2/10)

744—Craig Jerdee, Old Settler’s Union Grove Men’s Commercial (2/10)

738—Marty Richter, The Lanes King of the High Life Hill (2/7)

735—Brandon Lipari, The Lanes King of the High Life Hill (2/7)

731—Mark Vande Velde, T&C Thurs. Businessmen (2/10)

730—Ryan Kiedrowski, T&C Thurs. Goose Classic (2/10)

729—Kevin Landreman, The Lanes King of the High Life Hill (2/7)

729—Steven Gerth, T&C Thurs. Goose Classic (2/10)

728—CJ Torosian, River City Wed. Men (2/9)

727—Jim Fredrickson, Knights of Castle (2/10)

725—Matt Siekert, Castle Royal Car Care Classic (2/7)

725—Brandon Lipari, Knights of Castle (2/10)

724—Jax Calverley, The Lanes King of the High Life Hill (2/7)

723—Nick Fazzari, The Lanes Mike Corona UAW (2/10)

723—Dave Crenshaw, The Lanes Retirees (2/9)

722—Joseph Leonard, T&C Sat. Youth Majors (2/12)

722—Rick Scherff, River City Miller Mon. Night Classic (2/7)

720—Miguel Rocha, Castle Royal Car Care Classic (2/7)

720—Larry Mutchie, The Lanes King of the High Life Hill (2/7)

720—Anthony Hansen, The Lanes Retirees (2/9)

720—John Schroeder Sr., Castle Bowler’s Choice (2/11)

719—Brian Dubinsky, River City Miller Mon. Night Classic (2/7)

717—Scott Surdyk, River City Miller Mon. Night Classic (2/7)

712—Dan Lawson, Castle Courtsmen (2/9)

711—Dan Steimie, The Lanes King of the High Life Hill (2/7)

708—Michael Welter, Knights of Castle (2/10)

707—Christopher Thomas, The Lanes King of the High Life Hill (2/7)

707—Daniel Pier, The Lanes Mike Corona UAW (2/10)

706—Brian Anzalone, The Lanes King of the High Life Hill (2/7)

706—Brian Traber, River City Miller Mon. Night Classic (2/7)

706—Brad Janicek, The Lanes Mike Corona UAW (2/10)

706—Brian Dubinsky, T&C Thurs. Goose Classic (2/10)

705—Tyler Lunde, The Lanes King of the High Life Hill (2/7)

704—Ron Sommer, Castle Bowler’s Choice (2/11)

703—Greg Governatori, Castle Royal Car Care Classic (2/7)

700—Tom Whitley, The Lanes Sooners (2/7)

700—Thomas Hoefs, River City Miller Mon. Night Classic (2/7)

WOMEN'S LEADERS

696—Lauren Fischer, Knights of Castle (2/10)

694—Jenny Sieker, Castle Strikettes (2/10)

686—Lauren Fischer, The Lanes King of the High Life Hill (2/7)

684—April Lane Polk, The Lanes Wed. Nite Strike Force (2/9)

678—Theresa Riemer, T&C Frito’s Thurs. Morning Mixed (2/10)

674—McKenzie Mattice, Castle Majors (2/12)

673—Jenny Rettmueller, The Lanes Wed. Nite Strike Force (2/9)

659—Christina Horvath, Castle Strikettes (2/10)

635—Courtney Dutton, T&C Thurs. Goose Classic (2/10)

634—Jessica Storm, River City Miller Mon. Night Classic (2/7)

633—Colette McNally, River City Miller Mon. Night Classic (2/7)

619—Madison Venne, Castle Majors (2/12)

612—Sheila Carter, Castle Tues. Night Rollers (2/8)

612—Kaitlyn Keller, T&C Sat. Youth Majors (2/12)

604—Bonnie Schmidt, T&C Frito’s Thurs. Morning Mixed (2/10)

LEAGUES

Castle Mon. Afternoon Seniors (2/7) — Bob Veselik 604, Ed Plachno 602, Sharon Lopez 510, Florence Strabe 468.

Castle Royal Car Care Classic (2/7) — Jeff Beauchamp 300.

Castle Tues. Afternoon K.K. (2/8) — Kathy Lawrenz 596-214, Cathy Larabee 523, Sandra Jansa 520, Joan Rennert 510.

Castle Tues. Night Rollers (2/8) — Nichole Haynes 546, Sheila Carter 224.

Castle Wed. Senior Men (2/9) — Al Jensen 634, John Moore 615, Gary Schlicht 615, Gary Beesley 608, Ron Sommer 246.

The Lanes King of the High Life Hill (2/7) — Donald Fowlkes 698, Christopher Thomas 289, Lauren Fischer 234.

The Lanes Sooners (2/7) — Michael Sorensen 681, Richard Swantz 651, Tom Whitley 268, Marlette Anderson 439-167.

The Lanes Tues. A.M. Koffee Klutchers (2/8) — Jolene Ahles 530-203, Linda Hagen 494, Gloria Cotton 458, Donna Johnson 456.

The Lanes Big Ed's Commercial (2/9) — Les Wald 694, Donald Lietzke 693, Daniel Valadez 676, Scott O'Brien 647, Kevin Landreman 300, Christopher Webb 300.

The Lanes Retirees (2/9) — Keith Beaudin 650, Erling Hagen 608, Clay Venne 596, Denny Dale 582, Anthony Hansen 267.

The Lanes Wed. Nite Strike Force (2/9) — Gina Crenshaw 561, Elizabeth Steimle 512, Dawn Kisner 509, Tracy Jackson 500, Jenny Rettmueller 247.

Castle Wed. Niters (2/9) — Chuck Recupero 289.

Castle Thurs. Senior Mixed (2/10) — Walt Strini 553-198, Bill Morgensen 519, Sandy Strini 501-178, Emma Wood 431.

Castle Strikettes (2/10) — Woody Woodward 585, Sheila Carter 573, Melissa Jansen 565, JoAnn Nelson 555, Christina Horvath 289.

Knights of Castle (2/10) — Matthew Nelson 694, Shane Schneidewind 694.

The Lanes Mike Corona UAW (2/10) — Shawn Centell 695-290, Trevor Peterson 690, Thomas Wishau 656, Ed Simon 651.

The Lanes Trestleboard (2/10) — William Wasson 694, Jim Glitzky 694, Michael Hohnl 279, Karen Schiller 551-221, Marcy Whited 401.

The Lanes Fri. Senior Handicap (2/11) — Kevin Molbeck 686-257, Frank Herron 660, Michael Welter 652, Shaunte Stills 257, Nancy Vioski 522-211.

Old Settler’s Union Grove Men’s Commercial (2/10) — Jamie Terpstra 682, Glenn Lowe 660, Terry France 652.

Old Settler’s Fri. Night Mixed (2/11) — Angie Hurd 570, Dan Bulgrin 553, Eileen Chacon 484, Dana Ziegler 483.

T&C Thurs. Goose Classic (2/10) — Taylor Melahn 594, Courtney Duttohn 216, Jamey Caldwell 279, Steven Gerth 279.

T&C Frito’s Thurs. Morning Mixed (2/10) — Tom Miller 697-269, Burt Phelps 663, Chuck Strehlow 661, Lorraine Draper 521, Theresa Riemer 237.

T&C Thurs. Businessmen (2/10) — Jeff Jobst 697-255, Mark Malison 684, Kelly Millard 680, Jennifer Czerniak 472-165.

T&C Thurs. Powder Puff (2/10) — Julie Lois 573-224, Karen Jannene 550, Dakota Stardy 539, Kristin Stam 519.

T&C Fri. Nifty Fifty Plus (2/11) — Chris Richter 592, Dale Streblow 580-236, Mary Lois 469, Milli Cramer 448-190.

T&C Sat. Bowling Bunch (2/12) — Marcus Ludwig 674, Trevor Ludwig 639, Kohl Wrobel 247, Hannah DeRosier 571-208, Janelle Flintrop 501.

T&C Sat. Once A Month (2/12) — Pete Lambert 547, Mark Anderson 543-203, Kara Pringle 543-203, Joyce Lambert 488.

River City Thurs. Night Ladies (2/3) — Diane Schnell 572-221, Gayle Rosenthal 539, Sandy Nannemann 492, Ellie Mack 487.

River City Fri. Night Mixed (2/4) — Dave Schreck 680, Ron Shotliff 614, Jeff Storm 245, Eleanor Treffinger 590-213, Becky Schneider 490.

River City Sat. League of Our Own (2/5) — Jeff Krauss 566, Justin Chartier 549, George Mangiaracina 227, LaVerne Lewis 447-161, Laura Shotliff 421.

River City Miller Mon. Night Classic (2/7) — Steve Ludwig 692, JohnWeiser 682, Pat McNally 682, Steven Gerth 275, Jessica Storm 224.

River City Miller Tues. Morning Mixed (2/8) — Will Small 669-267, Jim Licht 616, Joyce Malison 438-168, Rosie Storm 326.

River City Wed. Men (2/9) — Jeff Bottoni 695, Kurt Brudnicki 656, Frank Erickson 641-265, Rick Pope 629, Sabrina Hookstead 388-158.

River City Thurs. Night Ladies (2/10) — Jessica Woelfel 575-226, Trisha Ketterhagen 506, Hanna Kiedrowski 504, Keri Miller 470.

River City Fri. Night Mixed (2/11) — Kent Pierson 629, Greg Giese 627-245, Eleanor Treffinger 595-237, Robin Schreck 463.

JUNIORS

River City Sat. Juniors (1/29) — Cole Wendling 507, Brennan Kortendick 498-222, Frank Nowicki 498, Nicole Yoss 505-177, Elliana Flees 443.

River City Youth Bantams/Bumpers (1/29) — Vincent Nowicki 138-71, Parker Torosian 134, Alli Grinhaug 172-98, Anabelle Grinhaug 144.

River City Sat. Juniors (2/5) — Jackson Heath 530-202, Brennan Kortendick 504, Elliana Flees 555-201, Nicole Yoss 486.

River City Thurs. Juniors (2/10) — Steve Duell 530, Lucas Talavera 512-201, Maddie Pozek 502-188, Nicole Yoss 456.

River City Sat. Juniors (2/12) — Christopher Bird 556, Lucas Talavera 508, Jackson Heath 508, Colin Fredrick 202, Nicole Yoss 489-170, Elliana Flees 380.

River City Sat. Bantams/Bumpers (2/12) — Vincent Nowicki 179-92, Camden Seidel 125, Alli Grinhaug 176-101, Anabelle Grinhaug 161.

Castle Majors (2/12) — Alex Wallat 689, Cameron Calverley 659.

Castle Juniors (2/12) — Jason Boyce 607, Michael Zwiefelhofer 560, Chloe Andersen 531, Sydnie Regep 476.

Castle Preps (2/12) — Carsten Glitzky 403, Jonathon Blome 277, Paige Pron 396, Zoey Plocinski 327.

Castle Bantams (2/12) — Blake Curley 245, Trent White 194, Don Sheckles 151, Jayden Vivio 148.

T&C Sat. Youth Majors (2/12) — Nolan Basso 684, Jaxon Scalf 593, Omri Moynihan 582, Joseph Leonard 268, Amber Vogt 530, Kaitlyn Keller 224.

T&C Sat. Youth Juniors/Preps (2/12) — Tylor Larson 490, Tegan Ludwig 403-182, Marjorie Anderson 382-135, Allissa Gerth 380.

T&C Sat. Youth Bantams (2/12) — Vito Dagostino 192-104, JJ Berberich 123, Avery Johnson 143-82.

T&C Sat. Youth Bumpers (2/12) — Oliver Caldwell 200-108, Parker Biller 192, Violet Ostrander 169-85, Hanlin Willis 144.

