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Property Transfers: Oct. 10-14

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Oct. 10-14

Each week The Journal Times will run a list of properties where the title has either been transferred or sold, as recorded by the Racine County Register of Deeds office. The value, or estimated sale price, is determined by the cost of the transfer tax recorded in the deed.

Property;Price

Burlington

500 E. STATE ST.;$1,450,000

1233 EASTBROOK DRIVE;$460,000

405 FALCON RIDGE DRIVE UNIT 29;$375,000

324 DARDIS DRIVE;$262,000

8215 SUMMIT PLACE;$88,000

N4931 NORTH ROAD;$88,000

Caledonia

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3754 MORRIS ST.;$442,900

5540 COLLEGE POINT COURT;$435,000

5210 LINDEN LANE;$380,000

1101 HIALEAH DRIVE;$345,000

6220 CHARLES ST.;$335,000

4340 VALLEY ROAD;$300,000

2959 STONEBRIDGE DRIVE;$290,000

5501 CITATION LANE;$286,900

4227 TABOR ROAD;$270,200

6924 CLIFFSIDE DRIVE;$255,000

3417 KILLIPS LANE;$235,000

2809 NORTHBRIDGE DRIVE;$196,000

2930 SANTA FE TRAIL;$178,500

4917 KINGDOM COURT;$175,000

5812 ALBURG AVE.;$169,000

1838 KREMER AVE.;$98,000

Mount Pleasant

1425 VALLEY VIEW DRIVE;$1,025,000

1431 N. EMMERTSEN ROAD;$405,100

6034 BISCAYNE AVE.;$349,900

2640 COZY ACRES ROAD;$286,000

7029 OLD SPRING ST.;$219,900

1100 PRAIRE DRIVE UNIT 29;$190,000

5529 SPRING ST.;$188,550

1238 GRACELAND AVE.;$130,000

3217 KEARNEY AVE.;$33,000

1425 VALLEY VIEW DRIVE;$17,150

Norway

7438 E. WIND LAKE ROAD;$684,900

27125 WAUBEESEE LAKE DRIVE;$465,000

8402 WILLOW LANE;$191,600

LOT 3, CSM 3432;$100,000

Racine

1144 MAIN ST.;$512,000

1703 COLLEGE AVE.;$335,000

4222 WASHINGTON AVE.;$255,000

2812 NORTH WISCONSIN ST.;$230,000

111 11TH ST. UNIT 6AS;$215,000

3451 ERIE ST.;$200,000

1928 GILSON ST.;$170,000

1410 CARISLE AVE.;$165,000

824 LOMBARD AVE.;$162,000

1543 WEST BLVD.;$150,000

1409 WEST BLVD.;$145,000

2129 ERIE ST.;$144,000

2321 GILSON ST.;$140,000

505 BLAINE AVE.;$130,000

1650 PARK AVE.;$127,400

111 11TH ST. UNIT 3AS;$125,000

2910 MILL DRIVE UNIT B2;$120,000

321 GRAHAM ST.;$101,800

1941 TAYLOR AVE.;$100,000

505 BLAINE AVE.;$90,000

1625 WOODROW AVE.;$90,000

1437 VILLA ST.;$81,000

1529 DOCTOR MARTIN LUTHER KING DRIVE;$80,000

1832 VILLA ST.;$80,000

1314 KEWAUNEE ST.;$60,000

1240 CENTER ST.;$57,800

926 WALNUT ST.;$50,000

1120 METRON COURT;$40,000

211-213 HUBBARD ST.;$30,000

60 MCKINLEY AVE.;$1

Rochester

300 EAST SPRING ST.;$2,575,000

300 EAST SPRING ST.;$1,287,500

2807 BECK DRIVE;$399,000

33634 RIDGE LANE;$285,100

BEERE LANE;$219,900

Sturtevant

3209 BUCKINGHAM ROAD;$319,000

3217 BUCKINGHAM ROAD;$319,000

Union Grove

500 9TH AVE.;$750,000

430 18TH AVE.;$272,300

Waterford

309 N. 7TH ST.;$320,000

721 E. MAIN ST.;$257,500

7628 CHESTNUT LANE;$240,000

824 WILLOW BEND DRIVE;$80,000

MOUNTAIN LANE;$32,000

31502 HIGH DRIVE;$4,600

Wind Point

4715 JAMES AVE.;$730,000

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