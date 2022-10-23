Property Transfers: Oct. 10-14

Oct. 10-14
Each week The Journal Times will run a list of properties where the title has either been transferred or sold, as recorded by the Racine County Register of Deeds office. The value, or estimated sale price, is determined by the cost of the transfer tax recorded in the deed.
Property;Price
Burlington
500 E. STATE ST.;$1,450,000
1233 EASTBROOK DRIVE;$460,000
405 FALCON RIDGE DRIVE UNIT 29;$375,000
324 DARDIS DRIVE;$262,000
8215 SUMMIT PLACE;$88,000
N4931 NORTH ROAD;$88,000
Caledonia
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3754 MORRIS ST.;$442,900
5540 COLLEGE POINT COURT;$435,000
5210 LINDEN LANE;$380,000
1101 HIALEAH DRIVE;$345,000
6220 CHARLES ST.;$335,000
4340 VALLEY ROAD;$300,000
2959 STONEBRIDGE DRIVE;$290,000
5501 CITATION LANE;$286,900
4227 TABOR ROAD;$270,200
6924 CLIFFSIDE DRIVE;$255,000
3417 KILLIPS LANE;$235,000
2809 NORTHBRIDGE DRIVE;$196,000
2930 SANTA FE TRAIL;$178,500
4917 KINGDOM COURT;$175,000
5812 ALBURG AVE.;$169,000
1838 KREMER AVE.;$98,000
Mount Pleasant
1425 VALLEY VIEW DRIVE;$1,025,000
1431 N. EMMERTSEN ROAD;$405,100
6034 BISCAYNE AVE.;$349,900
2640 COZY ACRES ROAD;$286,000
7029 OLD SPRING ST.;$219,900
1100 PRAIRE DRIVE UNIT 29;$190,000
5529 SPRING ST.;$188,550
1238 GRACELAND AVE.;$130,000
3217 KEARNEY AVE.;$33,000
1425 VALLEY VIEW DRIVE;$17,150
Norway
7438 E. WIND LAKE ROAD;$684,900
27125 WAUBEESEE LAKE DRIVE;$465,000
8402 WILLOW LANE;$191,600
LOT 3, CSM 3432;$100,000
Racine
1144 MAIN ST.;$512,000
1703 COLLEGE AVE.;$335,000
4222 WASHINGTON AVE.;$255,000
2812 NORTH WISCONSIN ST.;$230,000
111 11TH ST. UNIT 6AS;$215,000
3451 ERIE ST.;$200,000
1928 GILSON ST.;$170,000
1410 CARISLE AVE.;$165,000
824 LOMBARD AVE.;$162,000
1543 WEST BLVD.;$150,000
1409 WEST BLVD.;$145,000
2129 ERIE ST.;$144,000
2321 GILSON ST.;$140,000
505 BLAINE AVE.;$130,000
1650 PARK AVE.;$127,400
111 11TH ST. UNIT 3AS;$125,000
2910 MILL DRIVE UNIT B2;$120,000
321 GRAHAM ST.;$101,800
1941 TAYLOR AVE.;$100,000
505 BLAINE AVE.;$90,000
1625 WOODROW AVE.;$90,000
1437 VILLA ST.;$81,000
1529 DOCTOR MARTIN LUTHER KING DRIVE;$80,000
1832 VILLA ST.;$80,000
1314 KEWAUNEE ST.;$60,000
1240 CENTER ST.;$57,800
926 WALNUT ST.;$50,000
1120 METRON COURT;$40,000
211-213 HUBBARD ST.;$30,000
60 MCKINLEY AVE.;$1
Rochester
300 EAST SPRING ST.;$2,575,000
300 EAST SPRING ST.;$1,287,500
2807 BECK DRIVE;$399,000
33634 RIDGE LANE;$285,100
BEERE LANE;$219,900
Sturtevant
3209 BUCKINGHAM ROAD;$319,000
3217 BUCKINGHAM ROAD;$319,000
Union Grove
500 9TH AVE.;$750,000
430 18TH AVE.;$272,300
Waterford
309 N. 7TH ST.;$320,000
721 E. MAIN ST.;$257,500
7628 CHESTNUT LANE;$240,000
824 WILLOW BEND DRIVE;$80,000
MOUNTAIN LANE;$32,000
31502 HIGH DRIVE;$4,600
Wind Point
4715 JAMES AVE.;$730,000