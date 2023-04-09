March 27-31
Each week The Journal Times will run a list of properties where the title has either been transferred or sold, as recorded by the Racine County Register of Deeds office. The value, or estimated sale price, is determined by the cost of the transfer tax recorded in the deed.
PropertyPrice
Burlington
31720 KARCHER ROAD$613,500
665 S. KANE ST.$550,000
1808 MURPHY AVE.$325,000
380 GARFIELD ST.$279,900
409 EDWARD ST.$122,000
301 CHESTNUT ST.$103,500
Caledonia
5900 STEFANIE WAY$505,000
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5221 RUBY AVE.$375,000
4722 EASTWOOD RIDGE$304,200
4140 GREEN BAY ROAD$290,000
7156 CLIFFSIDE DRIVE$260,000
2914 ARROWHEAD ST.$247,000
618 ROYAL PARK ROAD$235,600
618 ROYAL PARK ROAD$230,000
12606 COUNTY ROAD G$172,500
2419 5 MILE ROAD$158,550
EDGAR TER,$109,000
Dover
24913 MADISON ST.$425,000
Mount Pleasant
3225 PLEASANT LANE$560,000
3938 JACOB COURT$424,000
4936 W. KNOLLWOOD DRIVE$420,500
6409 GREENHILL DRIVE$400,000
2815 SHAMROCK DRIVE$330,000
3701 DAISY LANE$310,000
1734 RAINTREE LANE UNIT 48$295,000
222 WILNETTE SPRINGS DRIVE$272,000
5855 KINZIE AVE. UNIT 33$255,000
1019 HUNTER DRIVE UNIT 62$237,000
1429 OAKES ROAD UNIT 5$150,000
7041 MARINER DRIVE$149,900
1452 PHEASANT RUN DRIVE UNIT 102$147,000
3040 HICKORY GROVE ADDITION$82,000
VACANT LAND COUNTY LINE ROAD$81,000
1623 RICHARD AVE.$70,000
1019 HUNTER DRIVE UNIT 62$27,000
Norway
7050 BREEZY POINT ROAD$307,000
Racine
2818 LATHROP AVE.$365,000
311 WOLFF ST.$330,000
222 WILNETTE SPRINGS DRIVE$272,000
620 OREGON ST.$265,000
513 SIXTH ST.$260,000
511 SIXTH ST.$260,000
207 WOLFF ST.$250,000
537 THREE MILE ROAD$225,000
35 HARBORVIEW DRIVE UNIT 112$225,000
2932 NORTHWESTERN AVE.$209,000
1347 OHIO ST.$205,000
3625 CHARLES ST.$200,000
2325 HANSEN AVE.$192,500
1619 16TH ST.$175,000
2036 CARLISLE AVE.$175,000
2600 ERIE ST.$170,000
5300 ADMIRALTY AVE.$169,000
4607 WRIGHT AVE.$168,000
2801 MARYLAND AVE.$167,700
1529 KENTUCKY ST.$162,000
917 FLORENCE AVE.$160,000
1601 GRANGE AVE.$130,200
1810 LASALLE ST.$126,500
716 KINGSTON AVE.$125,000
1826 ST. CLAIR ST.$118,000
1631 CHATHAM ST.$100,000
946 CENTER ST.$94,000
1811 GRAND AVE.$90,000
1313 OREGON ST.$84,500
1317 OREGON ST.$84,500
1943 HARRIET ST.$72,000
617 EIGHTH ST.$65,000
1729 RACINE ST.$49,700
1114 RAILROAD ST.$37,000
1331 FRANKLIN ST.$30,300
1114 RAILROAD ST.$16,000
222 WILNETTE SPRINGS DRIVE$1,750
Rochester
E. RIVER ROAD$1
Union Grove
310 18TH AVE.$4,694,200
285 18TH AVE.$3,852,800
1957 CHESHIRE DRIVE$440,000
909 PARK CIRCLE$280,000
281 KIDDLE LANE$99,900
1891 CHESHIRE DRIVE$91,000
Waterford
31515 BRIDGE DRIVE$414,200
414 7 WATERS COURT SOUTH$389,900
106 S. JEFFERSON ST.$315,000
VACANT LAND WATER ST.$315,000
300 FOXWOOD DRIVE UNIT 145$253,000
31517 BRIDGE DRIVE$248,700
Wind Point
5411 W. BRANCH TRAIL$351,050
Yorkville
19110 SAVAGE ROAD$390,000
1616 YORKVILLE MEADOWS COURT$185,000