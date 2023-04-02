March 20-24
Each week The Journal Times will run a list of properties where the title has either been transferred or sold, as recorded by the Racine County Register of Deeds office. The value, or estimated sale price, is determined by the cost of the transfer tax recorded in the deed.
PropertyPrice
Burlington
3524 CALDWELL DRIVE$658,100
201 RIDGEVIEW DRIVE$260,000
33724 FERN DRIVE$200,000
201 RIDGEVIEW DRIVE$130,000
Caledonia
4838 CASCADE DRIVE$594,000
6235 HWY 31$400,000
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3815 HENRY CIRCLE$370,700
3837 PERENNIAL PARKWAY$367,100
VACANT LAND—5235 BRIARWOOD CIRCLE$330,000
VACANT LAND—5231 BRIARWOOD CIRCLE$330,000
VACANT LAND—5237 BRIARWOOD CIRCLE$330,000
VACANT LAND—5239 BRIARWOOD CIRCLE$330,000
VACANT LAND—5229 BRIARWOOD CIRCLE$330,000
VACANT LAND—5233 BRIARWOOD CIRCLE$330,000
5515 BIRCH VIEW ROAD$305,000
3837 PERENNIAL PARKWAY$295,600
6520 DOUGLAS AVE.$261,800
4440 PATZKE ROAD$254,000
2045 DUSTIR DRIVE$250,100
915 FOUR MILE ROAD$220,000
12108 COUNTY ROAD G$204,400
9629 RIVERVIEW LANE$151,100
5924 INDIGO DRIVE$96,900
Dover
4011 FELICIA RUN$369,200
1231 S. BEAUMONT AVE.$1,100
Mount Pleasant
5423 WASHINGTON AVE.$6,225,000
5415 WASHINGTON AVE.$6,225,000
8340 OLD SPRING ST.$335,000
1439 FOX TAIL DRIVE UNIT 201$172,500
6551 MARINER DRIVE$168,000
940 PRAIRIE DRIVE UNIT 29$145,876
1140 N. SUNNYSLOPE DRIVE UNIT 103$140,000
6520 MARINER DRIVE UNIT 203$140,000
3223 KEARNEY AVE.$130,100
1111 N. SUNNYSLOPE DRIVE UNIT 104$94,400
1429 OAKES ROAD UNIT 12$59,000
Norway
24120 W. LOOMIS ROAD$410,000
Racine
3300 MICHIGAN BLVD.$370,000
3005 17TH ST.$360,000
3901 FRANCES DRIVE$350,000
109-111 OHIO ST.$250,000
3724 13TH ST.$211,000
2407 GROVE AVE.$206,000
131 WESTMINSTER SQUARE$189,900
609 BLAINE AVE.$182,000
1722 CENTER ST.$168,000
607 VIRGINIA ST.$165,000
1014 SAXONY DRIVE$160,600
1325 GROVE AVE.$148,900
939 CENTER ST.$127,000
811 HAGERER ST.$123,000
1528 ILLINOIS ST.$120,000
1723 CHATHAM ST.$116,900
1722 HIGH ST.$115,000
820 OHIO ST.$81,500
1115 DAVID ST. $62,500
1917 RACINE ST.$35,000
Raymond
CTH U$1,300
Rochester
28516 BLUE CRANE COURT$130,000
Sturtevant
3047 90TH ST.$74,100
3923 90TH ST.$70,000
Union Grove
195 WHITE OAK COURT$420,000
470 18TH AVE.$288,000
Waterford
106 N. CENTER ST.$335,000
28602 MARTHA COURT$272,000
Yorkville
15617 50TH ROAD$500,000