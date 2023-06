Concordia Lutheran School

STURTEVANT — The following students were named at Concordia Lutheran School with honors for the fourth quarter of the 2022-23 school year:

PRINCIPAL’S LIST (3.75 AND ABOVE)

EIGHTH GRADE: Grayson Bohmann, Sophia Chardukian, Jesse Kelley, Isabella Lisowski, Danielle O’Brien, Michael Pratt-Hassan, Mikhi Pratt-Hassan, Brandon Schmidt, Jozlynn Stratman, Grant Usher and Nolan Weatherwax.

SEVENTH GRADE: Matthew Anderson, Elina Cihler, Isaac Cruz, Gabriel Eberhardt, Bella Gaither, Cooper Hansen, Rielynn Krenzke, Liam Naatz, Samuel Silich and Luca Tempesta.

SIXTH GRADE: Jayden Cruz, Annalise Hansen, Dylan Sadowski and Mason Usher

FIFTH GRADE: Adeline Barkley, Jonathan Blanchard, William Cihler, Audrey Foulk, Zayden Jackson, Ella Miller, Adrian Stephens, Eliseo Velasquez and Jasmine White.

FOURTH GRADE: Norah Naatz.

HONOR ROLL (3.25-3.74)

EIGHTH GRADE: Ava Driver, Kylie Kramer.

SEVENTH GRADE: Erin Moore, Kabir Nagra, Kayla Oberst and Antonio Velasquez.

SIXTH GRADE: Maya Arriaga, Lenox Barron, Lucy Bitner, Jaivion Bridges, Cort Kincade, Cole Kosterman, Quinten Lisowski, Brody Manderfield, Logan Nevius, Omar Oviedo, Kade Saldana, Payton Shaw, Jake Treziak and Ryan Ujcich Jr.

FIFTH GRADE: Bradley Anchondo, Livia Bissett, Sydnee Burns, Kevaeya Dorsey, Bailey Ivanoski, Cameron Kincade, Timothy Robinson and Frankie Tempesta.

FOURTH GRADE: Annabelle Andersen, Lilliana Braun, Levi Critelli, Benjamin Graichen, Lilyana Lang, Josette Lisowski, Sophia Rodriguez, Weston Sadowski, Gracelyn Silich and Breonna Veal.

Trinity Lutheran School

RACINE — These students were named to the fourth quarter honor roll at Trinity Lutheran School:

HIGH HONORS: (3.67-4.0)

EIGHTH GRADE: Ruby Blythe, Liliana Bueno, Sissy Commodore, Kailyn Falaschi, Noah Lott, Maddox Matson, Henry Niermann, Ella Pollock and Lindsey Voss.

SEVENTH GRADE: Paxton Akins, Elizabeth Andrews, Braden Bauer, Nicholas Falaschi, Carter Farrey, Ella Kauzlarich, Jocelyn Miller, Lacey Mottl, Ava Pottinger, Graham Sabanosh, Liberty Schueffner, Anthony Schwalbach, Lucia Trevino and Brayden Wilde.

SIXTH GRADE: Johnny Bender, Noelle Blythe, Dayne Cataldo-Drew, Tatum Commodore, Sophia Cummings-Schatzman, Bryston Ferraro-Petersen, Quincy Niermann, Jade Orta, Clara Pratt and Kip Sabanosh.

FIFTH GRADE: John Andrews, Xariyana Arndt, Stephanie Botzau, Lysette Bueno, Haylee Falaschi, Carter Haag, Isabella Hennegan, Hanna Holm, Haley Holub and Rylee Lemke.

HONORS: (3.33-3.66)

EIGHTH GRADE: Mariyah Castro, Richard Falaschi, Brody Graham, Kara Kelly, Cole Kwaczala, MaKynna Matthews and Suhaid Zavaleta.

SEVENTH GRADE: Riley Alvarez, Landon Bell, Matthew Grunder, Livia Kozlik, Charles Moore and Maxwell Starks.

SIXTH GRADE: Audriana Bradley, Angelia Cannon, Jazlene Hargrove, Pearl Hawkins, Alliette Lowhorn, Landon Morey, Gabriel Salinas and Quinton Schmitz.

FIFTH GRADE: Vicente Bender, Daniel Tishuk, Paris Walker and Hunter Warmington.

St. Catherine’s High School

RACINE — These St. Catherine’s High School students were named to the Term 4 honor roll for the 2022-23 school year:

HIGH HONORS

SENIORS: Kimberly Arias, Kennedee Clark, Victoria Cook, Arianna Easton, Margarette Fischer, Ayanna Foster, Giaynah Garcia, Alexis Hrouda, Arianna Jones, Wynter LaCount Niedfeldt, Arianna Macias, Alizae Mazurkiewicz, Evan Moherek, Fernando Mozo, Abel Mulder, Jacob Murray, Mirella Napoles Partida, Domonic Pitts, Mia Prevost, Margarita Reyes Pena, Tristan Ropiak, Ivan Salcedo, Sarah Scott, Harry Sosnay, Natalie Tilley, Elizabeth Trinidad, Julianna Wilkey, Elijah Wray and Isaiah Wray.

JUNIORS: Lucas Adams, Grayson Balke, Brandyn Barron, Nikos Brito, Sameriah Collins, Kimora Corbitt, Shyah Davis, Mia Espinoza, Matthew Gordon, Ariana Green, Cesar Guereca, Javion Herron, Daryiah Johnson, Joniah Jones, Jerzi Koker, Traneda Malott, Jesse Morones, Carsen Naidl, Alondra Perez, Ellei Peterson, Jonathan Peterson, Victoria Ramon, Wade Roberson, Dee’Andrea Smith, Emmanuel Soto De La Rosa, Monica Stinson Hernandez, Isaiah Thomas, Daysia Ward and Katherine Winkler.

SOPHOMORES: Joshua Arjon, Rebekah Beere, Jalen Bernal, Diego Bustillos Cobos, Issac Cantu, Ramon Cervantes, Jonah Christman, Sebastian Cruz, Yareni Cruz, Sydney Davis, Michael Deschler, Emilio Espinoza, Matthew Feuerstein, Luciano Garcia, Xzavier Grabher, Anaya Gray, Yulissa Guerrero, Ashley Hernandez, Jerome Hinton, Lillian Hoffman, Andres Huarota, Jeffery Janasiak, Joshua Janasiak, Joshua LaCanne, Rylee McGee, Karla Meza Cisneros, Layla Mixon, Antonio Montero, Teoria Murry, Rudy Pardo, Melany Perales Ortiz, Jennifer Perez, Angeles Portugal, Alvaro Romero, John Schinkowitch, Mariano Talamantez, Isaiah Taylor and Caylene Von-Schilling Worth.

FRESHMEN: Joshua Aleman, Diego Arriaga, Jim Billman Font, Maddux Brooks, Anthony Cervantes, Lauren Daly, Marissa Feuerstein, Caden Fraley, Elijah Juarez, Navayah Leal, Michelle Litton, Paula Lobo Rosales, Sicilia Lopez, Claire Mathew, Madalynn Mitton, Genesis Montalvo Escandon, Sean Moore, Wendy Mozo Lopez, Abigail Munoz, Natalie Munoz, Aaliyah Orta Mclain, Londyn Pardo, Servio Perez, Nolan Pias, Vincent Poplawski, Aniyah Price, Caleb Rincon, Alberto Rodriguez, Daniel Rodriguez, Miguel Sosa, Christopher Vaughn, Eddie Vinson and Richard Watson.

HONORS

SENIORS: Celina Alvarez, Jayden Barron, Benjamin Beere, Benjamin Beyer, Bryan Cervantes Lopez, Terrion Glass Barnes, Katelyn Gordon, Layliah Hinton, Nathen Ibarra, Emiliano Leal, Adondria Malone, Kyle Meyer, Gabriella Orth, Jesus Pacheco Barragan, Javier Perez Alvarez, John Perugini, Marco Sanchez Flores, Amiyah Simpson, Mikayla Stanley, Joseph Tarwid, Carolyn Tringali, Gustavo Vargas, Hunter Ward and Samantha Woods.

JUNIORS: Brooklyn Barron, Ty Chernouski, Jeziel Cruz Valdez, Emmerson Davidovic, Samantha Duran Alvarez, Samay Estrada, Santino Garcia, Leila Hadley Cathey, Madelyn Hansen Lewis, Jayvion Hunter, Jaelen King, Natasia Mason, Jayda McMorris, Loretta Ochoa, Michelle Perez, Miguel Reyna Flores, Da’Ron Robinson, Jacob Stone and Tamariyah White.

SOPHOMORES: Deziray Arizola, Terrence Blair, Nathanyel Callis, Edgar Cesario Olivares, Derrick Dampier, Juancito Garcia, Daniel Hernandez, Damarion Holliman, Anthony Jones, Devlyn Kellogg, Harley Klein, Cameron Krencisz, Cesar Leon Torres, Isabella Lillo, Henry Randolph, Rojelio Reyes, Elizabeth Rivera Toscano, Lucia Salazar, Kevin Sanchez Lopez, Ethan Simanek, Bruce Smith, Emiliano Soto, Heaven Tanner and Travion Thompson.

FRESHMEN: Anthony Aviles, Nolan Barber, Alejandro Becerra Gonzalez, Keegan Bohlen, Dayjia Brown Frazier, Juan Bueno, Laila Collier White, Nareni Cruz, Stanley Fischer, Cristian Gomez, Alejandro Gomez Garcia, Dayanara Hernandez, Sybria Hunter, Nila Karaszewski, Lucas Kasprzak, Jael Lacy, Alexandra Martinez, Zaniyah Mayfield, Priscilla Mejia, DaMiya Mitchell, Arlin Oviedo Garcia, Emilio Posadas Garcia, Bryana Purnell, Amiriah Reynolds, Strella Santos, Mikalah Smith, Nathan Stachowiak, Shyla Thomas, Charly Thompson, Ryan To, Demacio Trujillo, Jisela Vela, Melanie Velazquez Lira, Nehemiah Walker and Na’Riah Young.

Wisconsin Lutheran School

RACINE — These Wisconsin Lutheran School students were named to the fourth quarter honor roll for the 2022-23 school year:

HIGHEST HONORS (3.8-4.0)

EIGHTH GRADE: Connor Fitzpatrick, Micah Laitinen and Shawn Weigand.

SEVENTH GRADE: Alivia Peters, Tristan Schneiberg and Spencer Smith.

SIXTH GRADE: Jessa Curcio, Amelia Rangel and Aubree Vara.

FIFTH GRADE: Nolan Baumgart, Isabella Bosanec, Emily Curcio, Amalia, Heusterberg, Wayne Karvala and Harper Krohn.

FOURTH GRADE: Mackenzie Anderson, Jacoby Beaudin, Olivia Cornelius, Daniel Fierro, Kemiyha Gandy, Cole Haacker, Eliseo Lupercio, Liam Morrison, Morgan Read, Breckon Schneiberg, Alexandrea Sieker, Fancianna Simmons, Avery Sittig, Jakob Weidner and Jaxson Witynski.

THIRD GRADE: Myka Hope and Isaac Pace.

HIGH HONORS (3.5-3.79)

EIGHTH GRADE: Elijah Lupercio.

SEVENTH GRADE: Graycen Jarvis, Johanna Kerner and Tyler Morrison.

SIXTH GRADE: Ixcareth Aburto, Aurora Smith and Sophia Weidner.

FIFTH GRADE: Elsa Haacker, Beckett Hahm, Madelyn Hope and Alaina Pace.

FOURTH GRADE: Marcus Alvarado, Josiah Aranda, Avayiah Mayweather, Jonah Salinas and Santiago Saldivar.

THIRD GRADE: Charlotte Anderson, Gemma Baumgart, Ivan Hengeveld, Ava Karvala, Adeline Pomerening, Clara Schuette and Sterling Witynski.

HONORS (3.2-3.49)

EIGHTH GRADE: Trevor Tetzlaff.

SEVENTH GRADE: Ethan Hope and Aiden McNutt.

SIXTH GRADE: Paige Schaubroeck, Annaleigh Schuette and Tristan Tetzlaff.

FIFTH GRADE: Jaxon Durham, Olivia Goines, ZaNaiya Ransom and Isaac Rouse.

FOURTH GRADE: Noah Becker and Shianne Sills.

HONORABLE MENTION (3.0-3.19)

EIGHTH GRADE: Madalyn Read, Savannah Schaubroeck and Thomas Zondag.

SIXTH GRADE: Liam O’Neill.

FIFTH GRADE: Yazmine Jean and Abigail Vara.

THIRD GRADE: Elliana Curcio and Kinsley Shook.