Deaths: March 24, 2020

ANDERSEN, Susan M., 58
Union Grove, March 22, at her residence, Polnasek-Daniels Funeral Home & Crematory, Union Grove.
ENGELHARDT, Maria D., 86
Brighton, March 20, at Aurora Medical Center Burlington, Polnasek-Daniels Funeral Home & Crematory, Union Grove.
JENSEN, Einar C., 87
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Pleasant Prairie, formerly of Lake Orion, Mich., at his residence, Draeger-Langendorf Funeral Home and Crematory, Mount Pleasant.
MALAVE-COLON, Rev. Raquel, 61
Racine, March 20, at her residence Maresh-Meredith and Acklam Funeral Home, Racine.
REGULA, Amelia “Amy” M., 91
Burlington, March 22, at Arbor View Assisted Living, Burlington, Schuette-Daniels Funeral Home, Burlington.
STEVENS, JoAnn L., 80
Burlington, March 21, at Holton Manor, Elkhorn, Schuette-Daniels Funeral Home, Burlington.