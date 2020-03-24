Deaths: March 24, 2020
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Deaths

Deaths: March 24, 2020

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ANDERSEN, Susan M., 58

Union Grove, March 22, at her residence, Polnasek-Daniels Funeral Home & Crematory, Union Grove.

ENGELHARDT, Maria D., 86

Brighton, March 20, at Aurora Medical Center Burlington, Polnasek-Daniels Funeral Home & Crematory, Union Grove.

JENSEN, Einar C., 87

Pleasant Prairie, formerly of Lake Orion, Mich., at his residence, Draeger-Langendorf Funeral Home and Crematory, Mount Pleasant.

MALAVE-COLON, Rev. Raquel, 61

Racine, March 20, at her residence Maresh-Meredith and Acklam Funeral Home, Racine.

REGULA, Amelia “Amy” M., 91

Burlington, March 22, at Arbor View Assisted Living, Burlington, Schuette-Daniels Funeral Home, Burlington.

STEVENS, JoAnn L., 80

Burlington, March 21, at Holton Manor, Elkhorn, Schuette-Daniels Funeral Home, Burlington.

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