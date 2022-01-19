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Deaths: Jan. 19, 2022

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BARINA, Robert V., 96

Racine, Jan. 16, at St. Monica’s Senior Living, Caledonia, Maresh-Meredith and Acklam Funeral Home and Crematory, Racine.

BERG, Velma M., 95

Racine, Jan. 18, at Shorelight at Siena, Maresh-Meredith and Acklam Funeral Home and Crematory, Racine.

CRAWFORD, Margaret N., 86

Waterford, Jan. 15, at Waterford Senior Living, Schuette-Daniels Funeral Home, Burlington.

FIX, Audrey M. (nee: Baumann), 92

Formerly of Caledonia, Jan. 17, in Brookfield, Heritage Funeral Home, Oak Creek.

GIANFORTE, Anna E., 100

Yorkville, Jan. 16, at her residence, Wilson Funeral Home, Racine.

JAIMEZ, Christopher J., 51

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Sturtevant, Jan. 14, in Racine, Draeger-Langendorf Funeral Home & Crematory, Mount Pleasant.

LARSEN, Warren E., 80

Racine, Jan. 5, at Lakeshore at Siena Shorelight, Sturino Funeral Home, Racine.

LOEWEN, Sister Kathleen, O.P., 86

Racine, Jan. 15, at her residence, Maresh-Meredith and Acklam Funeral Home and Crematory, Racine.

ROBISON, Robert “Rob,” 69

Racine, Jan. 14, at Villa Lincoln Park, Purath-Strand Funeral Home & Crematory, Racine.

SARNOWSKI, Thomas L., 74

Norway, Jan. 17, at Froedtert Hospital, Wauwatosa, Schuette-Daniels Funeral Home, Burlington.

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