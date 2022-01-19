Deaths: Jan. 19, 2022

BARINA, Robert V., 96
Racine, Jan. 16, at St. Monica’s Senior Living, Caledonia, Maresh-Meredith and Acklam Funeral Home and Crematory, Racine.
BERG, Velma M., 95
Racine, Jan. 18, at Shorelight at Siena, Maresh-Meredith and Acklam Funeral Home and Crematory, Racine.
CRAWFORD, Margaret N., 86
Waterford, Jan. 15, at Waterford Senior Living, Schuette-Daniels Funeral Home, Burlington.
FIX, Audrey M. (nee: Baumann), 92
Formerly of Caledonia, Jan. 17, in Brookfield, Heritage Funeral Home, Oak Creek.
GIANFORTE, Anna E., 100
Yorkville, Jan. 16, at her residence, Wilson Funeral Home, Racine.
JAIMEZ, Christopher J., 51
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Sturtevant, Jan. 14, in Racine, Draeger-Langendorf Funeral Home & Crematory, Mount Pleasant.
LARSEN, Warren E., 80
Racine, Jan. 5, at Lakeshore at Siena Shorelight, Sturino Funeral Home, Racine.
LOEWEN, Sister Kathleen, O.P., 86
Racine, Jan. 15, at her residence, Maresh-Meredith and Acklam Funeral Home and Crematory, Racine.
ROBISON, Robert “Rob,” 69
Racine, Jan. 14, at Villa Lincoln Park, Purath-Strand Funeral Home & Crematory, Racine.
SARNOWSKI, Thomas L., 74
Norway, Jan. 17, at Froedtert Hospital, Wauwatosa, Schuette-Daniels Funeral Home, Burlington.