MOUNT PLEASANT — Candidates for graduation at Case High School are: Desire Margarita Aguinaga-Cruz, Reem Sami Ali, Leann Rose Allen, Ahmad Alsaher, Salma Alsaher, Hermilo Jorge Altamirano , Jacob Lenard Antinucci, Kacee Arjon, Devlin Lucas Arnold, Thomas Asher, Megan Kathleen Aust, Cassandra Ayala, Rafael Ayala-Silva, Katrina Bargender, Quintereus Jalon Barnes, Cianna Barrientes, Logan Matthew Baumann, Randy Lee Beaver, Alexis Grace Becker, Connor Jacob Becker, DaPrie Richard Kavon Bell, Natalie Dee Benisch, Jaime Bernal Jr., Collin James Biagas, Noah John Biedrzycki , Ashley LeeAnn Bigelow, Lexi Ann Bishop, Cheyanna Rochelle Blunt, Margad Boldbayar, Mason Lawrence Bongiovanni, Skylinn Crystal Borak, Elizabeth Boscher, Olivia Rae Bowen, Carter John Boyle, De’Ja Janay Bradley, Jared James Brewer , Haley Faith Briggs, Trevor Robert Briscoe, Kentrell Jamarcus Brooks, Jacob Timothy Brouillette, Denory Zashawn Brye, Alyson Marie Buchholz, Nile Rafael Burton, Aaliyah Bustillos, Colin Robert Call, Jayden Myles Callis, Gerelle Campbell, Dasani Versace Canady, Robert Jesus Carrillo, Madison Josephine Carter, Shania Carl Casaños, Laynna Natalia Castaneda, Ivan Cervelio Cervantes, Olegario Patricio Cervantes, Jalen Nadareon Chapple, Myra Chavez , Jack Chen, Lauren Margaret Chiappetta, Aaron Joseph Christensen, Raven Rose Cihler, Caroline Rose Clemens, Shayla Tashae Cobbins, Zayda Cobos-Arzate, Holley Cochrum, Madisin Cassidy Coey, Manyah Imani Collins, Alexandra Ashley Colon, Angel Daniel Colon-Gonzalez, Mitchell James Conrad, Traveon Cooper, Andrew Karl Leonard Coppage, Samantha Dawn Crabb, Danaija Damir Crawford, Nayeli Marie Cruz, Ayanna Nicole Curry, Karysa Morgan Dament, Hermelinda Davalos, Synncere Dazire Davine, Adam Wayne Davis, Deshaun Jamaal Davis, Taylor Margarita Dedianous, Raymond DeHahn, Alliyah Dejesus-Bazan, Karen Andrea DeLaCruz-Ramirez, Austin James Dixon, Katherine Lauren Douglas, Matthew Steven Drake, Mylin Mykel Duffie, Skyler Rae Duvall, Susannah Rose Eberhardt, Payton Jian Egerson, James Edward Eichelberger, Richie Lawrence Escobar, Leonides Espadas, Paola Espadas, Drew Arlen Esson, Victor Manuel Eulogio, Matthew Jeffery Evans, Anthony Jayden Farley, Sonia Farrera, Madeline Shell Feinstein, Alexander Jonathan Felix, Roope Mikael Fernstrom, Lizbeth Fierro, Katlynn Diana Finley, Kennedi Charlean Finley, Vincent George Fiore, Kathryn Sharon Fisher, Jesus Flores-Mejia, Aidin Charles Fogarty, Perriontae Clarence Foggs, Elaine Ford, Haeden Kristofer Ford, Isabella Fraley, Jacob Jeffry James Fredrick, Jada Odessa Freeman, Jalen Miles Freeman, Mariah Irene Freeman, Tyler John Fritsch, Mason Chrystian Fritz, Charlotte Froening, Angel Fuentes, Trinidad Fuentes, Shelby Lyn Gain, Jessica Galvez, Aarion Gamble, Stephanie Garcia, Christian Manuel Garcia Munoz, Shamaliz Jeandel Garcia-Rodriguez, Stephanie Garcia, Isabel Victoria Garibay, Noah Scott Gayle, Anthony Genac, Anayah Latrice George, Jalen Nathin Catin Gibbs, Amanda Lee Gilfillan, Dominic Godina, Cetes Rageed Golden, Kejuan Isaiah Deshawn Goldsmith, Victor Manuel Gomez, Jakyla Nikole Goodwin, Joy Lynn Gordon, Anton Peter Gosbee, Alexandria Kay Governatori, Shaphar Milton Lawson Grant, Simeon Donyell Gray Jr., Jezreel Ahmante Grays, LaRon Deangelo Green, McKenna Rose Greenberg , Erika Lynn Groen, David Fredrick Groth, Makensie Jean Grube, Mykaela Anne Grube, Savannah Lynn Guillaume, Kyle Guillien, Matthew James Guillien, Dalton Alexander Hadley, Amir Hall, Cole Davis Hammond, Jewel Haney, Jarek Paul Hanna, Ashley Lynll Hansen, Alexander Lynn Hanson, Sydney Marie Harbach, Benjamin Robert Harcus, Ryan Mathias Hart, Catrina Latice Heard, Addy Herman, Daniel Kriha Hernandez, Isaiah Chavez Hernandez, Jamiah Lynae Herron-James, Kaylin Renee Heusdens, Quadaryl Hill, Ethan James Michael Hoard, Grady Kenneth Hodgins, Caleb Michael Hofner, Sarah Autumn Holst, Nicole Danielle Holub Ayala, Iyona Honor, Tristan Horvath, Tyler Hope, Adasia Rosina House, Derrick Robert Hovorka, Hailey Hulaska, Tyron Hunter, Jani Marilyn Monay Jackson, Ryan Michael Jacobson, Da’Zhur Emilia James, Gregory Maurice Jenkins, Abigail Lee Jensen, Andrew Tyler Jensen, Darnell Bradley Jensen, Jack David Johansen, Sarayia Lyntiasia Johnson, Jericho Jourige, Cayla Lily Julius, Trevyn Zachary June, Rahul Ismael Jutley, Jim Robert Andrew Kaminski, Dane Kerkman, Tyler Stuart Kipper, Nicole Klinkhammer, Logan Robert Kolaske, Ryan Benjamin Kolter, Spencer Alan Koos, Ashley Lorraine Kordus, Abigail Marie Kortendick, Grace Jane Kowalsky, Samuel Michael Krupski, Aberlyn Miranda Lakosh, Jaiveer Singh Lall, Keanna Kathleen Lalor, Jaymi Jacinda Lamb, Kylie Rebecca Lanser, Alexis Lapoint, Omar Ezequiel Lara, Alexandra Morgan Larrabee, Skylar McKenzie Larson, Connor Paul Lawrence, Lauren Grace Letendre, Naomi Lewis, Nathan Lee Lilla, Kyera Michelle Linden, Cassity Layne Lipke, Fallon Aleatha Lipscomb, Eric Robert Londre, Amanda Josephine Lopez , Nerucska Lopez-Berrios, Joshua Lyons, Lance Davian MacDonald, George Henry Main, Lewis Daniel Malczewski, Yesenia Maldonado, Alondra Malfavon, Jasmine Desireé Malone, Manuel Mares Jr., Izabella Sophia Margosian , Aracely Yadira Martinez-Hernandez, Goel Martinez-Toscano, Nicolas Victor Martinez, Arianna Mata, Darius Mayweather, Bryanisha Necole McClain, Shiann Lisa McIntosh, Taivone Laurence McIntyre, Julianna Marie McKenzie, Reagan Kaila McKeown , Jayson Menzie, Jayvon Menzie, Mickey Joseph Meredith, Thomas Merrill, Nicholas John Meyer, Chadwell Zerna Michelson, Kayla Marie Mierisch, Samuel Joseph Miller, Angel Mitchell, William Reed Moes, Kailey Rose Marie Moneypenny, Cassandra Lynn Monroy, James Patrick Morelan, Casey Maxwell Morgan, Janissa Ann Moser, Jenna Mudge, Avianna Munger, Nicholas Munoz, Markayln Renee Murphy, Tanya Narciso-Avelino, Cole Thomas Navin, Isabella Louise Nelson, Jonah Anthony Nguyen, Kiaria Marie Nicks, Citlalli Nicolas, Jessica Elizabeth Nienhaus, Megan Lynn Novak, Zahriah Afryea Nwanosike, Noah Nicholas Nyquist, Jaeden Matt Nysti, Chanyia Tannise Oliver, Nathalie Soan Ortega Montas, Shamilka Marie Osorio, Marlin Padilla, Zaneiya Janee Paige, Sky Lynn Palonis, Jiten Ilesh Patel, Nickolas Kane Patt, Jada Marie Patterson, Kalyia Patterson, Jasmine Lee Pawelski, Marianne Perez, Rico Valentino Perez, Sergio Roberto Perez-Santos, Lehia Perry Craft, Emily Barbara Peters, Dylan Gerald Peterson, Aidan Philippe Pierre-Louis, Alexandria Marie Pietsch, Paul Christofe Pilard, Marco Donaldo Poisl Lopez, Sky Palonis, Cameron Lee Murray, Hector Ponce-Reyna, Makenzi Noriko Pope, Leanne Rene Potter, Joseph Michael Pucci , Alexander Stanislaw Pudzisz, Christopher Josef Pudzisz, Anastasia Marie Quiroz, Chantal Ramirez, Eric Ramirez, Andrea Rangel, Nicolas Othon Burin Retief, Axel Ivan Reyes, McKayla Christine Righi, Anay Rios, Hayden James Robbins, Caitlin LaRose Robertson, Brianah Fantasia Robinson, Anthony Roman, Jade Elizabeth Romanowski, Trino Xavier Romero, Timothy Wayne Rothen, Jessica Christine Ruppel, Haley Lucia Rydholm, Nikki Araceli Sabala, McKenzie Rae Sanchez, Jenifer Santiago, Cody Dazhan Sardin, Esteban Ivan Sauceda, Sydney Lynn Schinkowitch, Joseph Todd Schmidt, Tyler James Schoff, Katrina Grace Schotz, Brice Schwartz, Kobrea Rosemarie Scott, Corrina Marie Selbera, Mariana Serna, Stefany Serrano, Mark Sheckles, Gianna Paytne Short, Damani Shuford, Mateo Sigot, Miguel Hunter Simmons, Prabhjot Singh, Brittney Smith, Kialen Amirra Smith, Zhaire Laron Smith, Alexis Soto, Elisabeth Jane Sparks, Bryce Andrew Spaulding , Rachel Elizabeth Stanton, Jacob Nikolai Stape, Michael Christopher Stapleman, Tiffany Ramona Steffes, Shali Opal Stein, Anastasia Danielle Steinmetz, Makajah Marque Stenzel, Matthew Stephen Stiles, Maya Anne Stillman , Sophia Kathleen Stills, Isiah Jamaal Stinson, Chase David Stollenwerk, Andrew James Strain, Brandon Keith Stringfellow, Kyla Marie Sullivan, Riley Daniel Sullivan, Jordan Bishop Sykes, Kathleen Doris Syrstad, Ashley Anne Tabbert, Dominique Deshawn Tallie, Cereyon Burnett Taylor, Tyler Arthur Theilman, Tyler Steven Thieme, Brelyn J Thompson, Calvin Jaire Thompson, Hunter Nicholas Thompson, Kezahrian Armell Thompson, Jamya Jemesha Toomer, Jerred Townsend, Janessa Inez Trevino, Destiny Turek-Sturgeon, Gavin Martin Turner, Aolani Christan Vanderleest, Chase Ruben Vela, Haley Elizabeth Venne, Michael Anthony Vranak, Austin James Wallace, Ellen Nicole Ward, Johnnay Kezhanna Ward, Christopher Webster Jr., Kaleb Winston Wendt, Madelyn Noel Werderitch, Tamya Sade’ Whitnall, Stefan Willinghoefer, Tayshawn Willis, Tay’zharion Dashaun Willis, Dylan Fredrick Wilson, Lourdes Idalis Wilson, Chris Wright, William Joseph Wojak, Ralph Woodington, Lillian Worden, Beven Elizabeth Yuhas, John Michael Zapata, Sophie Ann Zogg and Madison Lee Zuberbuehler.
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Should more netting be put up at MLB stadiums to protect fans?
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