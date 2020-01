Prep swimming agate for Jan. 23

Case 112, Park 69

200-yard medley relay — 1. Case (Helland, Riegelman, Skantz, Arnold) 1:57.34, 2. Case (Mills, Serrano, Gardiner, Ray) 2:16.83, 3. Park (Ketterhagen, Sims, Scholzen, Krogh) 2:21.23. 200 freestyle — 1. Ludvigsen, P, 2:07.83, 2. Serrano, C, 2:33.75, 3. Arnold, C, 2:38.12. 200 individual medley — 1. Abel, P, 2:13.68, 2. Riegelman, C, 2:28.49, 3. Patil, C, 2:50.41. 50 freestyle — 1. Skantz, C, 23.13, 2. Ray, C, 27.37, 3. Scholzen, P, 27.50. Diving — 1. McCray, C, 270.55, 2. Krogh, P, 148.75, 3. Allison, P, 107.70. 100 butterfly — 1. Abel, P, 57.21, 2. Skantz, C, 57.23, 3. Gardiner, C, 1:19.10. 100 freestyle — 1. Ray, C, 1:01.64, 2. Scholzen, P, 1:02.71, 3. Mortensen, C, 1:04.28. 500 freestyle — 1. Ludvigsen, P, 5:43.42, 2. Arnold, C, 7:27.22, 3. Fleury, C, 8:15.19. 200 freestyle relay — 1. Park (Abel, Krogh, Henken, Ludvigsen) 1:52.37, 2. Case (Gardiner, Mortensen, McCray, Arnold) 1:53.53, 3. Case (Patil, Gain, Fleury, Fisher) 2:18.45. 100 backstroke — 1. Helland, C, 1:11.54, 2. Mills, C, 1:16.45, 3. Ketterhagen, P, 1:18.82. 100 breaststroke — 1. Riegelman, C, 1:14.12, 2. Serrano, C, 1:29.34, 3. Sims, P, 1:30.63. 400 freestyle relay — 1. Case (Skantz, Ray, Helland, Riegelman) 3:54.15, 2. Park (Ludvigsen, Abel, Henken, Scholzen) 3:58.89, 3. Case (Mortensen, McCray, Mills, Serrano) 4:44.50.