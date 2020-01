Prep swimming agate for Jan 14

Case 89, Bradford 81

200-yard medley relay — 1. Case (Helland, Riegelman, Skantz, Arnold) 1:56.56, 2. Case (Mills, Fleury, Patil, Gardiner) 2:22.05. 200 freestyle — 1. Ziegelbauer, KB, 2:31.06. 200 individual medley — 1. Reyes, KB, 2:28.33, 2. Helland, C, 2:35.12, 3. Patil, C, 2:50.97. 50 freestyle — 1. Skantz, C, 22.87. Diving — 1. McCray, C, 263.75. 100 butterfly — 1. Skantz, C, 58.85, 2. Patil, C, 1:21.98, 3. Gardiner, C, 1:22.98. 100 freestyle — 1. Bergman, KB, 56.53, 3. Ray, C, 1:03.33. 500 freestyle — 1. Riegelman, C, 6:05.67. 200 freestyle relay — 1. Bradford 1:44.88. 100 backstroke — 1. Reyes, KB, 1:11.56, 2. Helland, C, 1:11.57, 3. Mills, C, 1:16.75. 100 breaststroke — 1. Riegelman, C, 1:13.10, 2. Fleury, C, 1:36.93. 400 freestyle relay — 1. Bradford 3:53.74, 2. Case (Skantz, Helland, Ray, Riegelman) 3:54.82, 3. Case (Patil, Mortensen, Fleury, Mills) 5:01.26.