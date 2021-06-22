THE REAL SCHOOL GRADUATES

RACINE — Candidates for graduation at The Real School in 2021 are:
Liah Bauer, Kyle Benish, Adrian Borke, Aryiah Christopher, John Cisler, Drake Daily, Alex Duchac, Jayden Edwards, Jaylen Ervin, Kevin Garcia, Ben Gillis, Elena Gonzalez, Mark Gorecki, Emerly Gould, Darionte Gray, Jessie Halbur, Brian Hill, Charlotte Hoffman, Adara Johnson, Riley Kellner, Ean Klemme, Jesusita LaPoint, Mya Larry, Noelle Lemut, Nick McGrath, Emily Morris, Emmet Olson, Asher Paal, Matthew Popadic, David Poplawski, Robby Riker, Jordan Rissley, Deborah Santos, Troye Setzer, Emma Silvani, Simone Singh, Ashley Trabert, Felicity Treziak, Brookelyn Tuinstra, Jordan Tuinstra, Brennen Vallner, Amber Vandenberg, Jack Vanderheyden, Ashley Vangorden, Jonathan Vaughn, Zriya Vaughn, Lucas Warwick, Ben Zerzanek.