RACINE — The 2023 graduates at The REAL School included:
Stephanie Anguiano, Trenten Arneson, Alexander Baker, Arely Barnes-Sotelo, Kaitlyn Blaeske, James Cassity, Joel Christensen, Alexander Chuluunbat, Ahleksis Colorado, Reagan Conner, Curtis Cottingham, Delisa Evans, Tobias Fiorentino, Devarion Ford, Avery Gabbey, Geneva Gabbey, Shea Gajewski, Cassidy Geyer, Abraham Gutierrez, Maria Herrera, Drake Hill, Marianna Johnson, Chalea Jones, Daijha Jones, Treshon Joshua, Noah Kaphengst, Michael Krivanek, Brandon Langer, Lydia Larsen, Eduardo Lopez, Madeline Luebke, Vasiah Lyons, Preston Marzette, Rodney McWhorter, Drake Moon, Daniel Mora, Ada Ndiaye, Aiden Novy, Holden Ostrowski, Payton Pollard, Amanda Portillo, Axel Rea, Aniyah Richmond, Anthony Salvo, David Santiago, Jake Stephan, Nyasia Thomas, Hailie Tilley, Tamiah Tolbert, Lemareon Triggs-Vance, Airyanna Wadlington, Harmoni Warren, Yoshiwo Watanabe and Destiny Ziesemer.