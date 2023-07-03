WIND POINT — The 2023 graduates at The Prairie School included:
Kyleigh Anderson, Fiona Anton, Saitej Avula, Michael Batten, Rebekah Black, Nolan Boerner, Nathan Breiwick, Sadie Carpenter, Sydney Carpenter, Easton Cortez, Taej Desai, Ruby Flynn, Mauricio Garduno, Madeline Gaylord, Sophie Giles, Alexandra Gorbaty, Alma Herrmann, Erin Johnston, Mya Kennedy, Sarah Koker, Alekssandra Kuvshinikov, Adam Langendorf, Sophia Lawler, Autumn Liu, Brie Luchun Ledvina, Christopher Maksimik, Mark Mamalakis, Claire Mianecki, Owen Oakland, Jaclyn Palmen, Alaina Pessin, Timothy Peterson, Callahan Polzin, Amelia Ropiak, Dylan Schmidkonz, Brigid Schwartz, Kaleb Shannon, Calvin Sharpe, Charles Shaw, Dasch Temple, Makiyah Thompson, Emilie Ulrich, Arenie Vartanian, Bryce Wagner, Alexander Waite, Madeline Warner, Anya Wokwicz, Liam York, Catherine Yunker and Finnegan Zaleski.