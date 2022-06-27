Scholarships & Awards 2022: Park High School

RACINE — The 2022 senior scholarship and award recipients at Park High School are:
Valedictorian: Claudia Dieck.
Salutatorian, Carroll University Scholarships, Milwaukee School of Engineering Scholarships & Grants: Sara Torosian.
Academic Excellence Scholarship: Claudia Dieck, Ethan Scholzen, Sara Torosian.
Androff Scholarship: Ezekiel King, Sara Torosian.
Arlo Marie Anderson Scholarship: Donte Adams, Melissa Damas, Ezekiel King, Anthony Torcivia.
Augustana University Scholarships & Grants, Grace College Scholarship & Grant, Iowa State University Scholarship, Iowa Wesleyan University Scholarship, Marian University Scholarships & Grants: Kiara Wilson.
Carthage College Scholarships & Grants: Marzsanea Monroe, Alondra Robeldo, Kiara Wilson
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Dennis Barry Strive Scholarship: Jacob Machado, Erik Rojas.
Gateway Promise: Jalisa Klyce, Jonathan Diaz.
Hallam Family Scholarship: Megan Pelletier, Josh Torcivia.
Lockwood Scholarship: Erik Rojas, Matthew Kirchoff, Veronica Maldonado, Vanessa Alvarez, Quincy Martin, Riley Mars.
Marquette University Scholarships & Grants: Marzsanea Monroe, Brianna Jones, Alex Hutchinson, Faith Hall.
Milwaukee Institute of Art & Design Scholarships & Grants: Lyle Atkinson.
Olivet Nazarene University Scholarships: Alondra Robledo.
Park Hall of Fame Scholarship: Ethan Scholzen, Sara Torosian.
Parkside Promise Plus: Marzsanea Monroe, Faith Hall, Ameila Torres, Melissa Damas.
Perkins Family Scholarship: Erik Rojas.
Racine Area Retired Teachers Association (RAREA) Scholarship: Solana Alvino.
Racine PTA Council Scholarships: Erik Rojas, Melissa Damas, Sara Torosian, Claudia Dieck, Erena Dobrowski.
Ripon College Scholarship: Marzsanea Monroe.
SC Johnson STEM Scholars: Alex Marquez, Jonathan Diaz, Ethan Wojciechowsk.
School of the Art Institute of Chicago Merit Scholarship: Solona Alvino.
Technical Excellence Scholarship: Vanessa Alvarez, Jonathan Diaz, Jalisa Klyce.
Turn Around Award/Scholarship: DaWayne Evens.
UW-Madison Scholarships & Grants: Brianna Jones.
UW-Milwaukee Scholarships & Grants: Ezekiel King, Sara Torosian. Erena Dobrowski.
UW-Parkside Scholarships & Grants: Marzsanea Monroe, Taylor Lawler, Erik Rojas.
UW-Whitewater Scholarships & Grants: Ezekiel King.
Valparaiso University Scholarships & Grants: Alex Hutchinson.