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PARK HIGH SCHOOL SCHOLARSHIPS, AWARDS

Scholarships & Awards 2022: Park High School

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RACINE — The 2022 senior scholarship and award recipients at Park High School are:

Valedictorian: Claudia Dieck.

Salutatorian, Carroll University Scholarships, Milwaukee School of Engineering Scholarships & Grants: Sara Torosian.

Academic Excellence Scholarship: Claudia Dieck, Ethan Scholzen, Sara Torosian.

Androff Scholarship: Ezekiel King, Sara Torosian.

Arlo Marie Anderson Scholarship: Donte Adams, Melissa Damas, Ezekiel King, Anthony Torcivia.

Augustana University Scholarships & Grants, Grace College Scholarship & Grant, Iowa State University Scholarship, Iowa Wesleyan University Scholarship, Marian University Scholarships & Grants: Kiara Wilson.

Carthage College Scholarships & Grants: Marzsanea Monroe, Alondra Robeldo, Kiara Wilson

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Dennis Barry Strive Scholarship: Jacob Machado, Erik Rojas.

Gateway Promise: Jalisa Klyce, Jonathan Diaz.

Hallam Family Scholarship: Megan Pelletier, Josh Torcivia.

Lockwood Scholarship: Erik Rojas, Matthew Kirchoff, Veronica Maldonado, Vanessa Alvarez, Quincy Martin, Riley Mars.

Marquette University Scholarships & Grants: Marzsanea Monroe, Brianna Jones, Alex Hutchinson, Faith Hall.

Milwaukee Institute of Art & Design Scholarships & Grants: Lyle Atkinson.

Olivet Nazarene University Scholarships: Alondra Robledo.

Park Hall of Fame Scholarship: Ethan Scholzen, Sara Torosian.

Parkside Promise Plus: Marzsanea Monroe, Faith Hall, Ameila Torres, Melissa Damas.

Perkins Family Scholarship: Erik Rojas.

Racine Area Retired Teachers Association (RAREA) Scholarship: Solana Alvino.

Racine PTA Council Scholarships: Erik Rojas, Melissa Damas, Sara Torosian, Claudia Dieck, Erena Dobrowski.

Ripon College Scholarship: Marzsanea Monroe.

SC Johnson STEM Scholars: Alex Marquez, Jonathan Diaz, Ethan Wojciechowsk.

School of the Art Institute of Chicago Merit Scholarship: Solona Alvino.

Technical Excellence Scholarship: Vanessa Alvarez, Jonathan Diaz, Jalisa Klyce.

Turn Around Award/Scholarship: DaWayne Evens.

UW-Madison Scholarships & Grants: Brianna Jones.

UW-Milwaukee Scholarships & Grants: Ezekiel King, Sara Torosian. Erena Dobrowski.

UW-Parkside Scholarships & Grants: Marzsanea Monroe, Taylor Lawler, Erik Rojas.

UW-Whitewater Scholarships & Grants: Ezekiel King.

Valparaiso University Scholarships & Grants: Alex Hutchinson.

+1 
Claudia Dieck

Dieck
+1 
Sara Torosian

Torosian
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