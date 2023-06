RACINE — The 2023 Academies of Racine at Horlick High School 2023 graduates included:

Academy of Business and Culinary Arts: Syair Adams, Michael Allen, William Aragon Beltran, Sandra Aranda, Chad Arndt, Rickey Baas, Belicia Barajas, Elijah Barajas, Irene Barajas, Angelina Baratta, Ahmad Baratta, Duane Bedford, Joseph Berry, Paris Blair, Savannah Blair, Julissa Brassel, Eric Brewer, Jayden Brieske, Marquese Brown, Daylena Buckhanan-Valentine, Aliyah Bueno, Juliana Butler, India Canady, Zaniya Carter Dorsey, Garnett Cash, Christina Cervantes, Paradice Chamblis, Grace Christensen, Omarion Collins, Andrew Czysz, Terrius Davis, Morgan DeBaets, Jayla DeGroot, Javier Diaz, Kaleb Dunkerly, Everett Eisenman, Isaac Eisenman, Ayden Erickson, Blake Fletcher, Ayanna Flowers, Ciara Gallagher, Aalicia Goins, Rontaejah Griffin-Brown, Willie Gultney IV, Armoni Hamilton, Travion Harris, Marcel Harris-Jackson, Cristopher Hernandez, Edvin Hernandez, Noe Hernandez, Yahir Hernandez, Antionette Howard, Kenneth Jackson, Eduardo Jaimes, Anna Jarstad, Gage Johnson, Donnis Jones, Dymond Jones, Kelvin Jordan, Simon Judd, Danielle Kindermann, Jeffery Kocourek, Taylor Kramer, Faith Leal, Danielle Lessley, Tanjany Lewis, Robert Lockheart-Cook, Chloe Lor, Christian Lozano, Desmarria Luckett, Gabriel Luis, Esmeralda Luna, Alejandro Martinez, Amar McCrady, Damarion McCray, Camren McIntosh, Malia Meesouk, Margaret Milne, Carlos Montoya, Kamya Mooney, Amaya Mosley, Azul Navarro, Julyana Navarro, Larry Nesbitt, Terrance Nesbitt, Gabriel Nichols, Ethan Nurmi, Theodore Olson-Johnson, Keeyon Ormond, Teodoro Oviedo, Corwyn Paque, Brooklyn Patton, Leniijah Payne, Jose Peralta, Tavarion Perry, Madeline Pilling, Daylin Price, David Quiroz, Ricardo Ramirez, Leonard Ratowski, Kayla Recupero, Brooke Rediske, Anthony Rios, Brizeida Rios-Garcia, Vanessa Rivas, Irene Robles-Rodriguez, Manuel Rodriguez, Miguel Rodriguez, Esmeralda Ruelas, Ashley Ruiz-Montano, Jacob Sanchez, Yuliza Santiago-Mateo, Isaiah Scaife, Christopher Schrader, Avarrion Seay, Qais Shehadeh, Omaureion Shelton, Hannah Smith, Rashaun Smith, Jeontae Snow, Maribella Sosa, Kaleb Steinmetz, Keltreun Stevens, Samyia Strong, Armani Sutton, Charles Svensson, Joshua Szymczak, Kayleigh Tenboer, Gabriela Torres, Sara Trinidad-Santiago, Esmeralda Valencia, Serena Vasquez, Vanessa Vazquez, Destiny Washington, Eriasha Watson, Abigail Wendt, Jayden Wendt, Nadia Wenzel, James Wilkerson, Hollis Williams, Janaya Williams and Isiah Winkfield.

Academy of Education and Technical Services: Jesus Alba, Elise Allen, Arianna Ash, Phoebe Bausch, Daniel Bouck, Thomas Buchmann, Isaiah Buckles, Xavier Bueno, Caden Burbey, Aaliyah Caban, Dionte Callahan, Jimmie Canady, Victor Cantu, Cayden Carothers, Benjamin Cedillo, Sayveon Chapman, Quinn Cimbalnik, Owen Conley, Marisa Contreras, Davion Cook, Jeremy Cosey, Noah Danek-Shelton, Jakiya Dawkins, Jessica Delacruz, Jhobany Delacruz, Alexis Dominguez, Dillon Duffy, David Espinoza, Mahzi Evans, Ashton Fawcett, Thomas Flitsch, Austin Fugett, Andres Garcia, Jocelyn Garcia, Hector Godines, Jaidyn Gomez, Tyler Green, Deshon Griffin, Emmanuel Gutierrez-Lorenzo, Azhar Harris, Dartavis Harris, Myla Haubrich, Adalyn Henry, Anjelita Hernandez, Aidan Hinojosa, Jamarria Howard, Ramsey Howell, Reggie Hubbard, Shawn Jackson, Eduardo Jaimes, Angel Jimenez Torres, Giovanni King, Isaiah King, William Kirksey, Shane LaRock, Nikko Leal, Nicholas Lewis, Evan Lock, Sara Lopez, Jorja Makovsky, Bryan Maldonado, Ciasia Mangum, Joshua Martin, Edwardo Martinez, Bianca Martinez Roman, Kamari McFarland, Aryanna McGinnis, Elijah McNeil, Karl McNeil II, Malakai McNeil, Emma Meiter-Herzog, Lizbeth Mejia-Meza, Kevon Miller, Anthony Molina, Kamaree Moss, Tamarion Moss, Edgar Munoz-Flores, Antonio Navarro, Tamija Neal, Marissa Nelson, Caleb O’Brien, Aubree Olson, Ricardo Osorio, Jayden Padilla, Lizzeida Peralta, Ariana Perez, Kristen Phillips, Jackson Powell, Zachary Prybylski, Halas Pufahl, Nicholai Rakel, Milton Ramirez, Luis Ramos Garcia, Connor Reber, Nathalia Regalado, Anjel Reyes, Joseph Rodriguez, Amaya Santoya-Davis, Noah Schultz, Dominick Simic, Arianna Smith, Daniel Smith, Jada Spencer, Peyton Staples, Jessica Strauss, Steven Svoren, Raulph Vallin III, David Vazquez, Kaharion Walker, Kameron West, Damarion Westmoreland, Kennaria Youngblood, Patience Zebroski and Tyler Zebrowski.

Academy of Health Sciences and Aviation: Carlos Acuna, Holdyn Adams, Fernando Aguilo Marin, Lillian Andersen, Lena Antoine, Nallely Becerra, Ariahtna Benitez, Michael Bon, Lenya Bowens, Aiden Bridges, Izabella Brown, Arev Buchaklian, Ruby Caro Acosta, Giorgio Castagnetti, Passion Chambliss, Kinzie Christensen, Sofia Ciepluch, Cariayah Claybrook, Tatyanna Clanton-Sims, Kegan Conwell, Kamariana Cook, Keon Craddock, Karen Cruz, Robert Czerwinski, Abigail DeBaets, Erin Decker, Benjamin Dineen, Steven Dobrowolski, Miranda Donoso, Deona Duffy, Cecilia Dunkerly, Anthony Espadas-Lira, Daniel Feest, Sarah Ferg, Aryana Flores, Josiah Fowler Johnson, Isaiah Franklin, Maxwell Gangl, Elijah Gibson, Jordyan Golden, Miracle Guajardo, Nadia Guajardo, Samantha Gutierrez, Melissa Hagar, Talayia Hall, Andrew Halverson, Abigail Havican, Autumn Hay, Kimberlynn Heider, Noah Herdt, Savannah Hoffman, Jack Hohnl, Canodja Holmes, Robert Hudson, Georgina Huizar, Skyler Hulsey, Abigail Jarstad, Parker Jensen, Aaliyah Johnson, Ariyanna Johnson, Nevaeh Johnson, Cheyenne Jones, Jairme Kavaliunas, Austin Kechter, Geroldine Kozeluh, Alyssa Krauss, Noah Kroll, Anna Lail, Aaron Lazarski, Jenaya Lewis, Michael Littleton, Nashla Loera Ramirez, Dakota Longsine, Joseline Luis, Bethany Lyon, Gabrial Malmstadt, Natasha Manchester, Elizabeth Marcellis, Diahvion Martin, Jeriah Martinez, Mariah Martinez, Clover Martinez Zepada, Kailyn Martinsen, Nehemiah Mayweather, Cadia Metzger, Pierce Minor, Keyla Montero, Reyna Moore, Ariana Morales, Jaycob Mueller, Eli Neave, Elizabeth Nelson, Natalie Netzinger, Odalis Nunez-Melchor, Simya Owens, Umang Patel, Precious Patton, Angel Paulino-Ramirez, Serenity Payton, Jorai Pearson, Scott Poltrock, Aliah Ramirez, Laura Ramirez, Marlene Ramirez, Cierra Ray, Jessa Reid, Arriana Reyes, Sinise Richtmyre, Emma Roberts, Lucy Rocha, Jonathan Rodriguez, Aubrey Rombca, Nazriah Rose, Salma Ruelas, Kristin Schermer, Rajanae Scott, Nicholas Seager, Nicolas Segura, Braiden Spicer, Ellie Stanke, Jesse Stone, Alice Stratman, Brenden Thierry, Gariyah Thomas, Tamaya Thompson, Madison Tomaschefsky, Lillian Tussler, Alma Valencia, Madelyn Vash, Amaya Velasquez, Sara Ward, Gizzele Westmoreland, Aviena White and Tony Zavaleta.

Note: This list contains the names of the Class of 2023 but does not imply completion of the graduation requirements.