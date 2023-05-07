Wisconsin Lutheran School
RACINE — These students were named to the third quarter honor roll at Wisconsin Lutheran School for the 2022-23 school year:
HIGHEST HONORS (3.8-4.0)
EIGHTH GRADE: Connor Fitzpatrick, Micah Laitinen, Elijah Lupercio, Shawn Weigand.
SEVENTH GRADE: Alivia Peters, Tristan Schneiberg, Spencer Smith.
SIXTH GRADE: Jessa Curcio, Amelia Rangel.
FIFTH GRADE: Nolan Baumgart, Isabella Bosanec, Emily Curcio, Amalia Heusterberg, Wayne Karvala, Harper Krohn.
FOURTH GRADE: Mackenzie Anderson, Jacoby Beaudin, Olivia Cornelius, Daniel Fierro, Cole Haacker, Liam Morrison, Morgan Read, Alexandrea Sieker, Fancianna Simmons, Jakob Weidner.
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THIRD GRADE: Charlotte Anderson, Ivan Hengeveld, Myka Hope, Adeline Pomerening.
HIGH HONORS (3.5-3.79)
SEVENTH GRADE: Graycen Jarvis.
SIXTH GRADE: Ixcareth Aburto, Annaleigh Schuette, Aubree Vara.
FIFTH GRADE: Beckett Hahm, Madelyn Hope, Alaina Pace.
FOURTH GRADE: Kemiyha Gandy, Eliseo Lupercio, Santiago Saldivar, Jonah Salinas, Breckon Schneiberg, Avery Sittig, Jaxson Witynski.
THIRD GRADE: Gemma Baumgart, Ava Karvala, Isaac Pace, Clara Schuette, Sterling Witynski.
HONORS (3.2-3.49)
EIGHTH GRADE: Trevor Tetzlaff.
SEVENTH GRADE: Ethan Hope, Tyler Morrison.
SIXTH GRADE: Paige Schaubroeck, Aurora Smith, Sophia Weidner.
FIFTH GRADE: Olivia Goines, Elsa Haacker, ZaNaiya Ransom.
FOURTH GRADE: Noah Becker, Avayiah Mayweather, Shianne Sills.
THIRD GRADE: Elliana Curcio, Kinsley Shook.
HONORABLE MENTION (3.0-3.19)
EIGHTH GRADE: Riley Jacobsen, Savannah Schaubroeck, Thomas Zondag.
SIXTH GRADE: Liam O’Neill, Tristan Tetzlaff.
FIFTH GRADE: Jaxon Durham, Cadence Zondag.
FOURTH GRADE: Josiah Aranda.
THIRD GRADE: Izabella Hemming, Reeadus Lester.