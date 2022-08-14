Honor Roll: St. Catherine's High School

ST. CATHERINE’S HIGH SCHOOL
RACINE — The following students were named to St. Catherine’s High School’s fourth quarter honor roll for the 2021-2022 school year:
HIGH HONORSFRESHMEN: Deziray Arizola, Diego Bustillos Cobos, Nathanyel Callis, Issac Cantu, Ramon Cervantes, Yareni Cruz, Sydney Davis, Michael Deschler, Emilio Espinoza, Luciano Garcia, Xzavier Grabher, Anaya Gray, Yulissa Guerrero, Jerome Hinton, Lillian Hoffman, Andres Huarota, Jeffery Janasiak, Joshua Janasiak, Joshua LaCanne, Isabella Lillo, Rylee McGee, Layla Mixon, Teoria Murry, Rudy Pardo, Jennifer Perez, Angeles Portugal, Alvaro Romero, Kevin Sanchez Lopez, Mariano Talamantez, Caylene Von Schilling Worth.
SOPHOMORES: Lucas Adams, Grayson Balke, Brandyn Barron, Nikos Brito, Brionna Cannon, Evelyn Cano Valentin, Kimora Corbitt, Emmerson Davidovic, Shyah Davis, Samantha Duran Alvarez, Betzayda Espadaz, Mia Espinoza, Samay Estrada, Matthew Gordon, Mikai Gray, Leila Hadley Cathey, Javion Herron, Daryiah Johnson, Natasia Mason, Jayda McMorris, Carsen Naidl, Alondra Perez, Ellei Peterson, Victoria Ramon, Wade Roberson, Emmanuel Soto De La Rosa, Monica Stinson Hernandez, Isaiah Thomas, Daysia Ward, Katherine Winkler.
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JUNIORS: Kimberly Arias, Benjamin Beyer, Kennedee Clark, Victoria Cook, Arianna Easton, Margarette Fischer, Ayanna Foster, Giaynah Garcia, Katelyn Gordon, Alexis Hrouda, Arianna Jones, Wynter LaCount Niedfeldt, Arianna Macias, Isaiah Mata, Evan Moherek, Abel Mulder, Jacob Murray, Jesus Pacheco Barragan, Anika Peterson, Novodny Phipps, Domonic Pitts, Mia Prevost, Shy’aira Ready, Margarita Reyes Pena, Marco Sanchez Flores, Amiyah Simpson, Anthony Sosa, Harry Sosnay, Joseph Tarwid, Davion Thomas Kumpula, Natalie Tilley, Carolyn Tringali, Elizabeth Trinidad, Gustavo Vargas, Julianna Wilkey, Elijah Wray, Isaiah Wray.
SENIORS: Calaway Alderson, Adamariz Aranda, Alexander Becerra Ramirez, Guadalupe Bustillos, Mason Conlon, Sariyah Corbitt, Evelin Cruz, Viviana Garcia, Elias Gomez, Heavenly Griffin, Samuel Haeuser, Kaylee Kirksey, Haley Knudsen, Isabella Lantz, Emily Monosa, Finn Noto, Ellie Rogers, Yeraldi Sanchez, Micah Smith, Sarah Stone, Grace Szczerba, Nyla Teague, Megan Topp, Jacob Ward, Emily Winkler, Nevaeh Ynocencio Martinez.
HONORS
FRESHMEN: Terrence Blair, Taveha Brooks, Dionjae Carr, Jai Carter, Yamilet Castaneda, Osvaldo Chaparro, Zaire Fralin, Darrius Froode, Alana Gomez, Anthony Jones, Devlyn Kellogg, Lilliana Kutis, Michael Martinez, Tania McMillian, Ronnie McMorris, Karla Meza Cisneros, Antonio Montero, Emily Navarrete, Armando Nuno, Melany Perales Ortiz, Parish Phillips Davis, Henry Randolph, Lucia Salazar, Angela Salvador Martinez, Isaiah Taylor, Travenn Webster, Benjamin Winker.
SOPHOMORES: Kelynn Adrian, Brooklyn Barron, Christian Cervantes, Ty Chernouski, Saleysia Cruz, Diamond Davis, Jenavie Garcia, Santino Garcia, Ariana Green, Avangelina Jaimez, Joniah Jones, Dalton Kosterman, Aniesa Neave, Angelica Nuno, Mayra Oviedo Garduno, Michelle Perez, Jazmine Ramirez, Sebastian Rico, Ameariona Robinson, Da’Ron Robinson, Dee’Andrea Smith, Arianna Suarez.
JUNIORS: Celina Alvarez, Azariyah Gaston, Faith Griffin, Nathan Grothus, Lestat Loomis, Robert Madden, Alizae Mazurkiewicz, Kyle Meyer, Mirella Napoles Partida, Gabriella Orth, John Perugini, Tristan Ropiak, Ivan Salcedo, Brigid Schwartz, Sarah Scott, Mikayla Stanley, Makaelyn Trujillo, Samantha Woods.
SENIORS: Starsius Barnes, Daniel Gonzalez, Emma Gordon, Ivan Hernandez, Deondre LeClair, Grace Liapis, Luis Meza Cisneros, Carlos Perez Meza, Tarreq Phakousonh, Xiclali Ramirez Gomez, Maribel Sanchez Flores, Lluvia Ugarte Benitez, Marisol Valeriano.