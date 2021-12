HONOR ROLL: KANSASVILLE GRADE SCHOOL

KANSASVILLE GRADE SCHOOL

KANSASVILLE — These Kansasville Grade School were named to the honor roll for not having any letter grades lower than a C-minus:

A HONOR ROLL: Ryder Stratton, Alexis Sargent, Abigale Sargent, Glendon VanDenLangenberg, Michael Hughes, Angelina Obieglo, Ciara Hage, Abigail Waterworth, and Rylie Stratton. Front row, left to right: Evelyn Hegemann, Olivia Webb, Amelia Pranger, Emma Smith, Arabella Strasser, Nora Wiedholz, Ethan Jensen, Oliver Schoepke, and Quin Bardin, Elijah Jensen and Grayson VanDenLangenberg.

B HONOR ROLL: Sydnie Regep, Calvin Paegelow, Natalie Frederick, Kaden Strasser, Nevaeh Turner, Alyviah Renzulli, Andrew Langston, Brody Bardin, and Braden Thomas. Front row, left to right: Penelope Smith, Marisol Patrenets, Natalee Turner, Isabel Gutierrez, Reid Renzulli, Andrew Patrenets, Brigg Bardin and Landen Tombari.

