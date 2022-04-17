Honor roll: EverGreen Academy

EVERGREEN ACADEMY
RACINE — These EverGreen Academy students received honors for the second trimester:
ACADEMIC HONORS
GRADES 3-5: Kelis Bean, Kenadie Cacciotti, Colton Garner, Fiona Hennegan, Marsha Meier, Liam Meyers, Ramona Overstreet, Cole Rangel, Ishmael Schimian, Ben Smith, Bennett Spanke, Brookelyn Wood, Andrew Birkland, Isabella Abbott, Lexy Christensen, Danika Hellmich, Alexis Hennegan, Ella Kivenas, Finley Savage, Derrick Sorensen, Mia Verwey, Isaac Beranis, Grayson Haase, Norah Leonard, Eliana Krekling, Braily Martz, Violet Miller, Eve Phillips, Lina Herzog, Evan Beernink, Annabelle Johnson, Penelope Leonard, Ethan Nauseda, Lilian Clemens, Tariyah Vaughn, Silas Wehrli-Mead, Matteo Estrada, Aiden Blimling, Lukas Engstrom, Charlotte Meier, Delaney Spanke, Chase Acuna, Michael Anderson, Sa'Ryiah-skyy Neely, Caden Outlaw.
GRADES 6-8: Hannah Beernink, Isabella Loew, Michael Mlsna, Francisco Villa, Marvell Clark, Eli Beranis, Steffen Kiesler, Rajo Lazarevich, Elleanor Echeverria, Zander Rangel, Kaylyn Savage, Andrew Beernink, Dallas Delgado, Christopher Gallagher, Fiona Brower, Trevor Higgins, Lukas Kivenas, Brooke Ramig, Jocelyn Small, Cheyanne Travis, Sophia Reeser, Zain Suleiman.
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PROGRESSIVE HONORS
GRADES 3-5: Nola Sleeman, Kashmir Anderson, Graycen Christman, Aaliyah Pollock, Olivia Torres, Emma Valdez, Isabel Ricksecker.
GRADES 6-8: Jaiden Drissel, Hailie Duckworth, Sarahi Hernandez, Nyla Kidd, Emily Abad, Jadaya Canada, Ava Bella Guzman, Caleb Jaskulske, Kalvin Johnson, Khylie Wilson, Logan Wood, Camryn Delacruz, Carissa Novine, Noah Schimian, Amira Gentry, Serenity Jones, Nevaeh Trujillo, Servio Perez, Mya Suominen.