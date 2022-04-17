 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Honor roll: EverGreen Academy

  • 0

EVERGREEN ACADEMY

RACINE — These EverGreen Academy students received honors for the second trimester:

ACADEMIC HONORS

GRADES 3-5: Kelis Bean, Kenadie Cacciotti, Colton Garner, Fiona Hennegan, Marsha Meier, Liam Meyers, Ramona Overstreet, Cole Rangel, Ishmael Schimian, Ben Smith, Bennett Spanke, Brookelyn Wood, Andrew Birkland, Isabella Abbott, Lexy Christensen, Danika Hellmich, Alexis Hennegan, Ella Kivenas, Finley Savage, Derrick Sorensen, Mia Verwey, Isaac Beranis, Grayson Haase, Norah Leonard, Eliana Krekling, Braily Martz, Violet Miller, Eve Phillips, Lina Herzog, Evan Beernink, Annabelle Johnson, Penelope Leonard, Ethan Nauseda, Lilian Clemens, Tariyah Vaughn, Silas Wehrli-Mead, Matteo Estrada, Aiden Blimling, Lukas Engstrom, Charlotte Meier, Delaney Spanke, Chase Acuna, Michael Anderson, Sa'Ryiah-skyy Neely, Caden Outlaw.

GRADES 6-8: Hannah Beernink, Isabella Loew, Michael Mlsna, Francisco Villa, Marvell Clark, Eli Beranis, Steffen Kiesler, Rajo Lazarevich, Elleanor Echeverria, Zander Rangel, Kaylyn Savage, Andrew Beernink, Dallas Delgado, Christopher Gallagher, Fiona Brower, Trevor Higgins, Lukas Kivenas, Brooke Ramig, Jocelyn Small, Cheyanne Travis, Sophia Reeser, Zain Suleiman.

People are also reading…

PROGRESSIVE HONORS

GRADES 3-5: Nola Sleeman, Kashmir Anderson, Graycen Christman, Aaliyah Pollock, Olivia Torres, Emma Valdez, Isabel Ricksecker.

GRADES 6-8: Jaiden Drissel, Hailie Duckworth, Sarahi Hernandez, Nyla Kidd, Emily Abad, Jadaya Canada, Ava Bella Guzman, Caleb Jaskulske, Kalvin Johnson, Khylie Wilson, Logan Wood, Camryn Delacruz, Carissa Novine, Noah Schimian, Amira Gentry, Serenity Jones, Nevaeh Trujillo, Servio Perez, Mya Suominen.

0 Comments
0
0
0
0
0

Tags

Want to see more like this?

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Watch Now: Related Video

Monday, April 18 weather update for Wisconsin and southeast Minnesota

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alert

Breaking News