Honor Roll: Burlington High School

BURLINGTON HIGH SCHOOL
BURLINGTON — Burlington High School recognizes the following students on the academic honor roll for receiving a 3.5 grade point average or higher for the fall semester:
SENIORS: Allison Ament, Amelia Anderson, Jason Barczak Jr., Evan Bartelson, Leah Beardsley, Rebecca Beaudette, Joseph Berezowitz, Landon Bieneman, Kirsten Blinderman, Adesa Blohm, Abigail Boettcher, Ryan Brauckhoff, Delaney Brien, Charley Bunker, Gwendolyn Busch, Chenney Castanon, Donovan Chiapusio, Gracie Clapp, Grace Clasen, Jacob Cortez, Nathaniel Cortez, Taylor Cossman, Matilda Crist, Katelynn Deephouse, Cameron DeGroot, Kale Dietz, Sean Diggins, Cecelia Donegan, Madeline Erdmann, Audra Ferguson, Jack Friend, Anthony-James Galgano, Alyla Gordon, Ellen Graham, Lorelei Grossert, Kyle Hackbarth, Cheyanne Hammiller, Samantha Hammiller, Emily Hilden, Christian Hills, Tyler Hunter, Celia Inthamavong, Alois Jost Jr., Kaden Kafar, Riley Kail, Grace Kelly, Chase Ketterhagen, Dane Kornely, Keenan Kramer, Owen Kramer, Jordan Krause, Mackenzie Leach.
Calysta Lewis, Jackson Lind, Camden Ludwig, Camryn Lukenbill, Jacob Lyon, Nolan Macaluso, Addison Mangold, Hannah McMartin, Maxwell Meier, Samantha Naber, Jadyn Nadboralski, Sean Neil, Natalie Novak, Deirdre O’Sullivan, Dori O’Sullivan, Carter Peterson, Tristan Post, Kiara Quilling, Emily Rauch, Evan Richmond, Simon Rigert, Emily Roznik, Zoe Ruhland, Benjamin Rummler, Abigail Runkel, Ethan Safar, Jessica Salaja, Bella-Rose Schroeder, Heather Smith, McKenna Smith, Karol Soto, Elizabeth Stoffel, Emma Swantz, Tessa Teberg, Paige Tello, Erin Torpy, Olivia Traxinger, Catherine Tully, Chloe Uhlenhake, Victoria Van Dan, Chad Vanswol Jr., Amanda Viel, Megan Vos, Zachary Wallace, Brendan Welka, Ayla Worske, Alex Zimmerman, Joseph Zuleger
JUNIORS: Orion Allexi, Kendra Baumeister, Kaitlyn Beardsley, Connor Beinlich, Lydia Biggin, Ian Blinderman, Ella Braun, Lindsey Brown, Haley Bryant, Jacob Busch, Mattea Chamberlin, Cheyenne Cole, Zachary Cramer, Dominic Dagostino, Owen Denoto, Ethan Desruisseaux, Cody Dorn, Austin Dow, Emily Duesing, Jacob Follis, Nathan Fremgen, Kaitlyn Frohmader, Juliana Golla, Lindsey Gorjance, Owen Haase, Joshua Hansen, Elizabeth Hartlage, Hailey Hotvedt, Raiyaa Huntress, Kaitlyn Hynes, Trishelle Iniguez, Aaliyah Inthamavong, Emily Jensen, Christopher Karapetian, Andrew Karnes, Morgan Klein, Zayne Koehnke, Jacob Kreuscher, Kolton Krueger, Ian Kurth, Kaylee Ledbetter, Brady Marchese, Karina Martin, Payton Matson, Fiona McDermit, Ashlee McFarlane.
Connor McNamara, Ashton Miller, Jonathan Morrell, Brianna Morris, Xavier Neu, Marlee Nichols, Ethan Nienhaus, Izac Nienhaus, Edward Noble, Nicholas Pervisky, Gage Peterson, McKenzie Plitzuweit, Anika Preusker, Katherine Raleigh, Austin Reesman, Bradley Roe, Katie Rummler, Joseph Ryan, Robert Ryan, Hunter Sagedal, Ty Sagedal, Connor Schmaling, Nathan Schmalfeldt, Cameron Seebruch, Keegan Skiles, Ashley Smitz, Megan Smitz, Eli Solofra, Casey Sommers, Andrew Stutzman, Tanner Sylvester, Gage Taylor, Samantha Taylor, Ava Thomsen, Ezekiel Tiedt, Breanna Tollstam, Elias Tremmel, Jack Tully, Amber Vogt, Mason Vos, Morgan Wiegel, Luke Zigler.
SOPHOMORES: Abigail Alan, Maddie Allender, Erin Bartelson, Felicity Bauerle, Molly Berezowitz, Isabel Bowman, Aubryn Boyd, Natasha Burinda, Katelyn Busch, Shelby Busch, Aiden Buss, Lucille Busse, Morgan Crist, Ethan Daubner, Murphy Diggins, Isaac Dow, Brayden Estrada, Nicholas Farvour, William Fenlon, Megan Fitch, Thomas Fitch, Emma Fox, Kaylin Gahart, Megan Genz, Angel Gonzalez, Rhyse Gutche, Rylee Hetland, Nathan Jessup, Benjamin Johnson, McKenna Jones, Ethan Kieffer, Kennedy Kreuscher, Graelen Kwiatkowski, Jacob Lazenby.
Tristan Lemke, Abigial Ley, Rabeka Liberto, Timothy Lois, Henry Lynch, Delaney Mangold, Utopia Pasika, Anna Pederson, Jason Peter, Jackson Phillips, Noah Ranker, Adalie Rauch, Aleah Reesman, Emilie Runkel, Patrick Savaglia, Olivia Schenning, Jon Schultz III, Austin Skrundz, Caleb Smith, Sedona Souther, Isabella Stoughton, Chloe Suchomel, Braeden Tomczyk, Julia Torpy, Ella Turke, Ethan Vanswol, Kane Walby, Abigail Weiler, Caleb Weis, Gina Weis, Isabella Weis, Kaleb Zabielski
FRESHMEN: Arianna Aguirre, Addison Bartelt, Jenna Bebow, Juliette Bousquet, Bryn Bower, Aiden Braam, Sophie Chase, Evan Deans, Katherine Deisher, Emmerson Dinatale Lorentz, Ryan Dummer, Elliana Ehlen, Margaret Eisner, Rylie Fischer, Julia Fliss, Sarah Frohmader, Sandra Galan, Jackson Golla, Benjamin Graham, Giovanni Grippe, Natalie Grossert, Ariadna Guerrero, Sarah Hartlage, Anthony Joseph Hemann, Drake Hensiak, Ariel Holle, Austin Johnson, Kendall Kafar, Shelby Kail, Danielle Kauth, Avelyn Ketelsen, Wayne Knox III, Madison Kretschmer, Paige Larson, Dane Loppnow.
Juliana Lyle, Kaiya McCarty, Aubrey McDermit, Ellie McGinley, Savannah McGinnis, Reese McNamara, Madison Miles, Emma Miller, Gabriella Miller, Makayla Miller, Christopher Naber, Jessa Neuendorf, Mabel Nichols, Ian Nie, Aubrey Osborne, Ethan Pedersen, Lily Pulera, Owen Raleigh, Ella Reinholtz, Olivia Rombak, Rylan Rompesky, Ellarose Safar, Rumina Sharma, Mikayla Shelton, Katelyn Skiles, Camryn Stillman, Sophia Stutzman, Tommy Teberg, Madeline Thompson, Kaitlin Vanderloop, Vedi Vekaria, Cameron Vetter, Kayla Warner, Matthew Wasik, Christopher Wuori, Kylee Zigler.