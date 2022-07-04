Graduates 2022: Shoreland Lutheran High School

SOMERS — The 2022 candidates for graduation at Shoreland Lutheran High School are:
Angela Aburto-Sanchez, Ashley Adams, Blanca Albiter, Jose Argueta, Carissa Avery, Jared Babiak, Micah Babinec, Emma Baumann, Peter Bedford, Gabriel Bixby, Lauren Carter, Michelle Celis, Ivan Church, Nolan Cipov, Bailey Clark, Tyler Cuadra, Haylee Dodd, Christian Douma, Adian Erbe, Noah Fendel, Nicholas Gabor, Ishmael Galan-Escobedo, Joseph Gimbel, John Goines, Mya Huff, Kendall Jarvis, Mikala Johnson, Madelyn Kassulke, Joseph Killeen, Chastidie Kleist, Jonathan Kolakowski, Kazandra Langdon, Shay Lange, Sophia Lefeber, Ethan Lindemann, Adrian Lopez, Kaiden Love, Savannah Lueck, Mia Majerko, Samuel Malliet, Benjamin Marquardt, Olivia Miller, Dakota Montejano, Noah Moore, Emma Otto, Emily Paschke, Cody Pavlovich, Quan Pham, Austin Poling, Jazlyn Rosario, Emily Rouse, Tyler Rouse, Kaylee Ruiz, Joseph Salabounis, Jessica Schade, Molly Schilling, Tyler Schwartz, Matthew Sinsky, Edison Sonntag, Ryan Strutz, Emily Svehla, Ariana Teska, Janadi Thomas, Ella Van Buren, Emilia Vega, McKenna Walker, Tyler Walker, Matthew Wehnert, Trinity Williams, Bohan Tiger Yuan.
Racine Lutheran High School is located at 251 Luedtke Ave., Racine.