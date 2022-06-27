Graduates 2022: Horlick High School

RACINE — The Academies of Racine Horlick High School candidates for graduation in 2022 are:
Academy of Business and Culinary Arts: Rhondell Akins, Joshua Aldridge, Frantisek Andel, Jaycen Bardega, Kayla Benish, Marcelino Bernal, Tony Berryhill, Alex Bishop, Phoebe Bishop, Jamia Blair, Tavion Blair, Ethan Blaisdell, Desmond Boyd, Nico Brandies, Drevion Brown, Javaughn Brown, Matthew Burnette, Frank Carter, Michael Cerny, Isaiah Collins, Ethan Cordova, Jayden Daugherty, Logan Dellenbach, Kailynn Dingillo, Jadin Dombrowski, Zamarion Dyess, Cornelius Evans, Cristian Faz, Jessica Felix, David Galindo, Miles Gallagher, Oscar Gamino, Ca’Mya Givens, Jaylnn Golden, Ayden Graham, Robinaya Gray-McCullum, Lamontae Henderson, Angelica Hernando, Eric Herrmann, Jonathan Hills, Aiden Hoaglund, Maddox Hrabosky, Dontrel Hunter, Camren Jackson, Javontae Jackson, Leiya Jackson, Christopher Jarstad, Lazaro Jimenez, Denasia Jones, Devon Jordan, Ayanna Jorgenson, Erin Kirkeby, Steven Krupp, Dominic LaCanne, Luis Landaverde Mekia, Olivia Landry, Douglas Littleton, Darrien Long, Christopher Lopez-Rojas, Eduardo Luis, Katherine Maccanelli, Emily Mains, Fatima Maldonado, Peter Martin, Aiden Martinez, Ava Mathew, Eduardo Mazaba, Austin McNear, Pierce Meyers, Jonathan Miranda-Silva, Mathew Molinaro, Kevin Montalvo, Dajhaleiah Mosley, Amari Moten, Edgar Navarro, William Nerad, Javier Olguin, Antonio Orta, Angelee Ortiz, Kyleigh Patino, Aiden Patmore, Damarion Patterson, Alfredo Perez, Parker Pett, Camryn Phillips, Claire Quiroga, Yasmin Ramirez, Ivan Rios-Garcia, Ynvigh Rivera, Darrion Robinson, Jose Rocha, Kiera Roome, Casilda Ruiz-Alvarado, Jorge Sarabia, Armando Schroeder, Davin Schwartz, Abdallah Shehadeh, Amarion Stacy, Christopher Sumislaski, Gabriel Sutton, Matthew Svoren, Amber Tibbits, Arie Toomer, David Veleta, Tyler Voss, Maurice Ward, Kamya White, Jayden Williams, Tyler Williams, Theodore Zimmerman.
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Academy of Education and Technical Services: Miguel Aguilar-Garcia, Daydeon Allen, Christopher Andrews, Blerina Azizi, Kaden Balthazor, Tyler Belk, Janae Boatner, Martavion Brown, Rodney Brushwood, Caden Burke, Remy Carmona, Alexis Chernouski, Jeremiah Cholip, Nyzoree Clack, Casey Coan, Jamarion Cooks, Jasmine Corona, Rachael Cox, Zachary Davis, Isaiah Delbovo, Skyler Deleon, Pedro Diaz, Shicarla Donald, Karin Duhnen, River Durkin, Alex Espinoza, Jake Felle, Brandon Filkins, Archer Fortier, Walter Furuglyas, Andrea Gallo, Alexander Garbo, Angel Garcia, Marcelo Garcia, Omarion Garrett, Payton Gegare, Makylia Gilbert, Devany Gonzalez, Dale Hale, Jose Hernandez, Melanie Hernandez, Gavin Hirsch, Noah Hornak, Joshua Jenkins, Xylia Jones, Meiir Kani, Ashley Kaschel, Larry Killips, Micah Kitchens, Eleanor Kobriger, Jorge Juan Loera Ramirez, Amayrany Lopez-Garcia, Daisy Lorenzo-Gonzalez, Luis Luna, Grant Madsen, Jorge Maldonado Ortiz, Jayla Marshall, Alicia Martinez, Adan Martinez-Ponce, Avontae Melton Thompson, Alexander Miranda-Silva, Tyler Muchka, Alexander Munoz, April Perry, William Peters, Haydyn Poquette, Nathan Putnam, Ayden Rieckhoff, Miguel Rincon, Veronica Rios, Conner Roome, Lily Rupinski, Jordan Salerno, Hannah Scherr, Jordon Schroeder, Elisabeth Schurian, Cole Seggelink, Sabastien Simpson, Kim Skelton, Gavin Smith, Reyna Soto-Cardenas, Kyle Spaulding, Rebecca Spiegelhoff, Jamarionta Spraggins, Benjamin Stephan, Kharisma Tanner, Shania Taylor, Demiah Turner, Jacob Vallin, Daniel Venegas, Bastian Vincent, Brandon Walsh, Josephine Weisensel, Mara Widmar, Darion Wilson, Keairra Wilson, Jesse Zavaleta.
Academy of Health Sciences and Aviation: Ashton Alaniz, Lennaejah Allen, Danny Aranda, Fernando Arias, Jade Baker, Joaquin Barajas, Alexis Behringer, Denessa-Ann Bellgraph-Brown, Araceli Beltran, Briseida Benitez, Ophelia Bernal, Kya Brandmeier, McKenzie Brooks, Anaesia Burton, Nathalie Campbell, Ariela Cardenas, Marianna Chavez, Aiden Christensen, Jadiamond Cobbs, Gabriel Cruz, Karen Cruz, Luis Cruz, Joslynne Dibble, Joseph Dolezal, Tamiya Ellison, Paige Engevold, Leneah Etchin, Hailey Friend, Lindsay Fugiasco, Angelina Garcia, Aaliyah Gleave, Doriane Goh, Citlaly Gomez Jimenez, Amya Gonzalez, Melody Gorecki, Frank Grady, Vanessa Guerrero, Jasmine Gutierrez, Julian Gutierrez, Samantha Gutierrez, Kambria Harrell, Nya Harris, Leslie Hernandez, Canoddia Holmes, Lance Horvath, Grace Hubbard, Lavontay Hudson, Keyly Huerta, Tanner Isaacson, Gary Janda, Vantaya Johnson, Deja Jones, Malaya Jones, Taylor Josepowitz, Jessica Judon, Kasondra Karlson, Logan Keinonen, Arnadion Kelly, Dominik Klingelhofer, Kylie Kroack, Alaina Krutchen, Mackenna Larson, Rylee Lees, Maria Lighthall, Morgan Lock, Lazarius Lowrey, Bryan Maldonado, Jennifer Maldonado-Murguia, Yasmine Martinez, Kaylea McCabe, Emma McFarland, Javae Migdal, Ariana Molina, Irvin Molina, Ricky Moorehead, Christajah Mullins, Michelle Munoz, Isabella Nikolic, Brooklyn Pagel, Amanda Pellegrino, Brody Peters, Katrice Porter, Paige Potrikus, Hailee Pullen, Alexis Ramirez, Julitza Ramirez, Raquel Ramirez, Abigail Ramsey, Kassandra Reff, Christel Rivera, Melanny Robles-Mejia, Emmanuel Sanchez, Lesli Santiago, Siminka Santiago, Deanna Sarsour, Marisa Schilling, Lexuz Scholler, Ryiah Schroeder, Laura Skelton, Anahi Soto, Emily Stachowiak, Robert Stephan, Luis Suarez, Alina Thierry, Jacob Thillemann, Emily Tomko, Quentin Trentadue, Tommie Triggs, Estefani Valencia, Miguel Valencia, Cristina Vega, Cristian Villegas, Emily Waite, Paris Walsh, Jada Welch, Chloe Wenzel, Nathan Winch, Jenna Zeitz, Mara Zynda.
Horlick High School is located at 2119 Rapids Drive, Racine.