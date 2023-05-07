RACINE — EverGreen Academy has announced the February and March Eagle Award recipients.
These are students who are chosen by their teachers for demonstrating the school's core values, which are security, perseverance, respect and joy throughout the month.
February award winners are:
GRADES 6-8: Azalea Bryant, Tariyah Vaughn, Kristopher Guerrero, Lilian Clemens, Alexander Wadlington Fischer, Carter Taylor, Michael Mlsna, Molly Drier, Tanner Yuhas, Nathaniel Enright, Jordan Matta, Alexander Kiesler, Kalvin Johnson, Javier Saldivar, Stephen Nehmer and Michele Brinson.
GRADES 3-5: Tamari Vaughn, Dillon Etie, Olivia Verwey, Chloe Loew, Andrew Birkland, Aaliyah Pollock, Sammi Sabala, Addison Maldonado, Charisma Davis, Lillian Rairie, William Pollock, Leon Kiesler, Natalie Aguilera and Kmora Richmond.
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GRADES 4K-2: Jolene Martinez, Nova Moore, Sebastian Aguirre, Deontay Burnett, Connor McCoy, Trinity Ahart, Joseph Sorenson, Evangelina Pichelman, Justin Mack, Hayden Lozano, Amelia Haakenson, Alexander Harrington, John Small, Caine Drews, Diana Ellie Ryan and Leo Cruz.
March award winners are:
GRADES 6-8: Knox Taylor, D'Sanni Cottingham, Michael Anderson, Zander Rangel, Logan Hurley, Hailie Duckworth, Carissa Novine, Nathaniel Novell, Logan Wood, Adalyn Marzette, Kaylyn Savage, Serenity Jones, Olivia Foy, N'Yla Kidd, Elijah Amundson, Alysse Brinson, Kenneth Johnson and Olivia Maldonado.
GRADES 4K-5: Viviana Brim, Santino Carter, Adrian Rodriguez, Ace Oliver, Jay'Vieon Pitt, Aubree Bengston, Beaudon Jones, Kylee Bailey, Kamari Johnson, Kaori Cornett, Jeremiah Carpenter, Noel Rairie, Thomas Skinner, Tucker Savage, Christian Westrich, Olivia Nauseda, Bailey Smith, Sophia Cacciotti, Liam Battles, Kaylieonna Alexander, Graycen Christman, Bennett Spanke, Samuel Ferraro, Jaden Franklin, Christopher Milton, Lina Herzog, Sean Davis and Dorothy Hunter.