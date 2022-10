UNIVERSITY OF WISCONSIN-PARKSIDE

SOMERS — UW-Parkside students from Racine County were among students named on the spring 2022 dean’s and provost’s lists. Dean’s list honors are awarded to students achieving a grade point average of 3.5 or above on a 4.0 scale. Provost’s list honorees have achieved a grade point average of 3.8 or above. Students are:

Dean’s and Provost’s List

Burlington: Cayla Gutche, Jeremiah King, Madison Markham, Emily Roznik, Samantha Salaja, Rachel Sanchez.

Franksville: Tyler Gurney, Jacob Hansen, Kenedy Jafuta, Natalie Ocampo.

Mount Pleasant: Kathryn Brath, Proxson Cheriyan, Joshua Chernouski, Lindsey Dachowski, Theresa Dimler, Aahlaysia Gentry, Karlee Glidden, Faith Griffith, Amber Hensey, Fatemeh Imani, Mikayla Johnson, Katharine Mackulak, Taylor Martin, Mia Matic, Ashlyn McQuitty, Malika Mian, Quinlan Obrien, Samantha Oschman, Alison Pinchard, Saige Smith, John Stehlik, Yukinojo Walz, Elise Zevitz.

Racine: Nouralhuda Alfoqha, Karley Anderson, Alisson Anguiano Salas, Aaron Antreassian, Janet Arriaga Avila, Allison Baran, James Beardsley, Nicholas Bonczkowski, Jerelynn Bryant, Kelly Burke, Veronica Bursek-Krekling, Katherine Bydalek, Brianna Chairez Deleon, Maxwell Cisewski, Karlee Cisler, Emari Cobb, Jerome Dunk, Emily Engevold, Amid Escobar, Shannon Farner, Samantha Feiler, Jack Gaitens, Kyle Gier, Laijay Glover, Jonathan Gonzalez, Kayleen Gygax, Peter Hanson, Derrick Hovorka, Sarah Ison, Ella Janis, Noah Johnson, Seth Kachellek, Jacquelyn Kellner, Michael Knutson-Retzlaff, Joseph Kucharski, Peter Kveton, Madisyn LaFave, Christiane Laskowski, Frank Lauerman, Andrew Lawson, Thomas Marzette, Sydni Matson, Chloe Mattes, Andrea Mercado, Aaron Michaels, Shietiecha Mitchell, James Molbeck, Nicholas Mortensen, Joseph Murphy, Stephanie Narciso Avelino, Regne-Anisha Nash, Kyleigh O’Donnell, Kyle Olson, Francisco Patino, Red Paulin, Sarah Pierce, Sara Popadic, Bryanna Prochnow, Elena Pucci, Ma. Mira Ramirez, Emma Ramsey, Vanessa Reynoso, Estreya Ricchio, Elishai Riley, Daniel Rivas, Dahlia Rogman, Edie Rognerud, Crystal Ruvalcaba, Breona Rydholm, Jordan Schweitzer, Nick Shilhavy, Collin Skarzynski, Mackenzie Smythe, Emilija Stankovic, Brett Stark, Araseli Stith-Lozoya, Stephanie Strange, Dylan Straube, Jason Street, Kaitlyn Suarez, Meghann Taggart, Emilly Thieme, Isabelle Wallace, Crystal Wenzel, Kayla Woida, Beven Yuhas, Jason Zabel, Nicole Zeisler, Joseph Zold, Taylor James, Kilian McGuire.

Sturtevant: Thomas Beaupre, Zach Eifert, Jeremy Glodowski, Jewel Haney, Raelea Palacios, Andrea Rodriguez, Debbie Stenzel, Nikolas Wangler.

Union Grove: Aiden Belongia, Tristen Cassens, Lexi Dessart, Shannon Mulligan, Rachel Olson, Olivia Weippert, Alexzandra Krempasky, Howell Emma, Maney Reanne, Vienonen Jaxom.

Waterford: Joshua Brudnicki, Jared Furman, Kacie Karczewski, Evan Marek, Olivia Piccione.

Dean’s list

Burlington: Viktor Adalsteinsson, Michaela Earhart, Melissa Johnson, Courtney Kell, Kelly Rachwal.

Caledonia: Shai Ann DeShong, Charles Ray.

Franksville: Miah Childers, Mia Guyton, Sophia Karegeannes, Dale Prokop-Valiquette.

Mount Pleasant: Garrett Allen, Estefania Alonso, Thomas Asher, Kamil Bharvani, Niko Burton, Brianna Espinoza, Katlin Forsman, Shanna Fredericks, Sarah Gursky, Brianna Hamilton, Adler Herman, Adrianna Huarota, Alex Knepper, Reagan Lentz, Herlinda Morales Gregorio, Michael Polzin, Sarah Rogstad, Grace Scalzo, Zachary Schmaling, Sydney Swanson, Emily Treu, Chloe Wegner, Sara Wilson, Alexandra Zebrowski, Cameron Zigas.

Racine: Jenici Adrian, Samuel Albright, Michael Alejos, Anna Arroyo, Caleb Beilgard, Michael Bencs, Audrey Black, Catherine Brooks, Brooklyn Bull, Tyler Bull, Zacharia Christensen, Destiny Cobbs, Rheanna Demetriou, Brandon Dodge, Kathryn Due, Dominic Edmonston, Lauren Flynn, Dylan Gegare, Riley Glover, Angelina Gonzales, Daniel Gonzalez, Alfredo Gutierrez, Madison Hansen, Indiana Hassler, Petr Jaros, Brittney Johnson, Keely Johnson, Miranda Johnson, Jonathan Jossart, Niko Kamakian, Michael Kavanagh, Kimberly Kaye, Lukas Klusal, Samuel Lail, Emily Lorentzen, Ashlei Lutkus-Polack, Dawson Marshall, Karina Martinez, Jessica Marting, Evelyn Mateljan, Diana Mendizabal, Jenice Ngiraked, Nora Nichols, Anna Novak, Sarah Peck, Sydney Plate, Joseph Prudhom, Crystal Reynoso, Kiersten Reynoso, Samantha Schade, Jena Shaffer, Seth Shufelt, Stevan Sretenovich, Eva Steiner, Desiree Stills, Brandon Stulo, John Svoren, Hannah Tangen, Emilio Toscano, Sierra Varebrook, Juan Zuniga.

Sturtevant: Makensie Grube, RyLee Hach, Sherena Jones, Madeline Mars, Jorge Paniagua, Aida Reyes, Jared Richter, Jennifer Rossmann.

Union Grove: Hailey Ehlert, Bryan Klingbeil, Robert Lange, Richard Liederbach, Mackenzie Peterson, Joshua Powell.

Waterford: Abby Lentz, Jacob Marseo.

UNIVERSITY OF WISCONSIN-PLATTEVILLE

PLATTEVILLE — These Racine County students were named to UW-Platteville’s chancellor’s list and dean’s list for outstanding academic performance during the spring 2022 semester:

Chancellor’s List (4.0)

Kansasville: Sydney Van Swol.

Racine: Reese Rognsvoog.

Union Grove: Noah Squires, Veronica Tenhagen.

Waterford: Riley Hasler, Max Heberling, Maggie Nicholls.

Dean’s List (3.5-3.9)

Burlington: James Breidenbach, Owen Ehlen, Paige Taylor.

Franksville: Tara Abramson.

Kansasville: Jacob Toltzman, Sydney Van Swol.

Racine: Alexis Habermehl, Mikala Lewis, Reese Rognsvoog, Will Sullivan, Ben Wendling.

Sturtevant: Dara Herold.

Union Grove: Dylan Fleischman, CJ Koeppen, Sawyer Richardson, Noah Squires, Veronica Tenhagen.

Waterford: Hayley Greene, Riley Hasler, Max Heberling, Maggie Nicholls.

Wind Point: Dean Flegel.

UPPER IOWA UNIVERSITY

FAYETTE, Iowa — Nicole Gilliam of Racine was named to Upper Iowa University’s dean’s list for receiving a minimum GPA of 3.5 during the spring 2022 semester. Timotht Peterson of Union Grove was named to the summer 2022 semester dean’s list.

WHEATON COLLEGE

WHEATON, Ill. — Annie Rhoads of Mount Pleasant was named to Wheaton College’s dean’s list for receiving a grade point average of 3.5 or higher during the spring 2022 semester.

WISCONSIN LUTHERAN COLLEGE

MILWAUKEE — These Racine County students were named to Wisconsin Lutheran College dean’s list for the spring 2022 semester: Caelab Caretta and Julia Faught, Burlington; Bradley Bosak, Dylan Chirigotis, Sydni Haubrich, Benjamin Hornak, Mary Marquardt, Abigail McCarthy, Matthew Pope and Thomas Wojciechowski, Racine; Travis Yakich, Caledonia; Camille Juga and Lindsey Zilisch, Mount Pleasant; Sofia Luxem, Union Grove; Bryce Beckley, Kayla Pagel and Grace Weide, Waterford. To be eligible for dean’s list, a student must carry a semester GPA of 3.6 or higher.