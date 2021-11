GATEWAY TECHNICAL COLLEGE

These Racine County residents have earned the honor of being included on the Gateway Technical College dean’s list for the summer 2021 semester:

Burlington: Kwesi Amonoo, Charles Bersch, Michelle Cartwright, Kayla Crichton, Candace Debolt, Christy Diemer, Madylin Fox, Lisa Hendricks, Sarah Kaul, Shawn McCluskey, Jordan Miller, Trevor Nindl, Daniel Pischke, Nevaeh Rainey, Emily Schiller, Grant Seitz, Amber Siko, Megan Van Koningsveld

Caledonia: Michael Andersen, Jenna Kortendick.

Franksville: Riley Doerflinger, Nicole Kurhajec, Jacob Malecki, Rachel Torkilsen, Stephanie Walmsley, John Zapata.

Kansasville: Alaina Rasmusson.

Mount Pleasant: Sarah Algiers, Joelle Banta, Laura Busch, Caela Carter, Ashley Christensen, Eileen Conway Lev, Julie Day, Breck Deering-Havemann, Minerva Gutierrez, Christopher Hemba, Cheyenne Herek, Katelyn Jacobson, Roxanne Karbowski, Grace Kisting, Alexander Knowles, Samantha Olson, Conner Pacourek, Kara Shauer, Eugene Stadler, Peter Sytsma.

Racine: Lauren Abraham, Juan Alejos, Andres Andrade, Taina Arceo, Mary Armstrong, Felipe Ayala, Arnulfo Ayala-Silva, Edwin Backing, Kellie Barton, Christopher Becker, Robert Beth, Gage Bohr, Sara Bollendorf, Zachary Burnside, Marvin Canada, Matthew Capp, Medonna Carothers, Suzanne Conner, Stephanie Cornwell, Sara Dacquisto, Javantae Dampier, Matthew Dettmann, Courtney Dock, Sherana Edwards, Leonides Espadas, Amanda Flores Vazquez, David Flynn, Katelynn Garcia, Juliana Garcia-Malacara, Natasha Gatti, Kathleen Goetschel, Juana Gomez, Rosa Gonzalez, Andrew Hammond, Edwina Hattix, Kewan Hiler, Laura Hufen, Maxie Irving, Kathleen Johnson, Sindey Johnson, Samantha Jones-Krutke, Amy Kelley, Tina Kelso, Andrew Kennow, Megan Kirkland, Claire Krug, Benjamin Landa, Jonathon Lang, Tom Lemcke, Richard Lightfoot, Matthew Logan, Jaycob Lorenzana, Guillermo Maldonado, Jessica Markiewicz, Laurie Martinez, Richard McBride, Ethan McCray, Amy McGee, Angel McGee, John Miller, Lee Mueller, Alexander Navarro, Ambrose Nelson, Morgan Neuman, Frankie Nevarez Simmonds, Amanda Ocacio, John O’Connor, Sophia Olson, Danielle Opahle, Carl Orta, Miledy Oviedo, Christopher Palomares, Elizabeth Palomares, Jesika Patel, Anthony Pence, Dominick Perez, Ana Perez, Anita Peters, Gavan Pullen, Joseph Ramirez, Cristina Reynoso, Benjamin Rice, Joan Rodriguez Gamino, Victoria Rodriguez-Reynoso, Nicholas Rommelfanger, William Runge, Thomas Sanouvong, Yooretse Sarabia, Ellie Scheuerman, Genevieve Schrader, Delia Schroder, Amanda Schurian, Jacob Shaffer, Ethan Slafter, Peyton Smith, Nicholas Sosa, Alexis Soto Romero, Ruben Spicer, Kortney Sugars, Timothy Tamm, Lauren Thieme, Samantha Treziak, Ashley Trussell, Sage Turner, Doreliz Vega, Tiffany Wagner, Catlaina West, Crystobel White, Graham Wolf, Mariah Wronkowski, Stacey Wyszynski, Katelyn Zwiefelhofer.

Rochester: David Jung.

Sturtevant: Heaven’l Parker, David Rogers, Sierra Werderitch.

Union Grove: Jillian Braden, Amanda Cassity, April Clementi, Caleb Deschler, Daniel Gulliford, Leigha Kelly, Kyle Knobloch, Kelli Koszyczarek, Lydia Kudulis, Kenneth Ney, Seth Weippert.

Waterford: Tyler Andreson, Angel Boomfield, Brittany Hess, Emma Jurasovich, Paul Neumann, Justin Perez.

Wind Lake: Asja Richman.

This award is reserved for those students who completed at least six hours of postsecondary course work — not including development/remedial credits — and achieved a grade point average of 3.75 or higher.

PALMER COLLEGE OF CHIROPRACTIC

DAVENPORT, Iowa — Tanner Schuh of Racine has been named to the summer 2021 trimester dean’s list at Palmer College of Chiropractic.

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0