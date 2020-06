Divorces: June 24, 2020

Norma Maldonado-Macias and Rodrigo Garcia-Martinez, Shanna and Dominick Morrison, Lynn and Terry Miller, Lisa and Edward Nelson, Cynthia and Robert Arneson, Peggy and Jeffrey Smith, Heather and James Zientek, Silvia and Rayme Sorenson Jr., Anna Huizar and Armando Huizar-Arambula, Jessica and Thomas Warner, Kathryn and William Zimmerman, Jennifer and Jeremy Hager, Jennifer and A’Twaan Williams, Mayra and German Gatica-Martinez, Kylie and Joshua Gonzalez, Tamara and Jeffery Ledene, Mellissa and Kevin Nation, Sheryl and Anthony Lentz, Barbara and Robert Brenner, Evelyn and Scott Stranger, Elizabeth Gonzalez and Fidel Cruz, Cammy and Brad Thordson, Debra and Karl Horner, Dorothy and Edwin Yanke, Ashley and Bryan Dahl, Sarah Barnett and Luke Fichter, Michelle and Michael Pelletier, Renee and John Hribar, Melissa and Craig Mayer, Dami and Junghwa Kim, Pamela Shader and Ferdinand Nimphius, Sarah and Jonathan Hutchings, Theresa and Michael Szabelski, Cassandra Murphy and John Sabala, Sara and Ronald Porasik, Jacqueline and Matthew Hewitt, Sofia Sikora and Richard Kaiser, Jennifer Strande and Daniel Larson, Shannon and Leroy Otwaska, Dadra Lockridge and Michael Brooks, Sherri and Steven Hanzel, Sheryl and Robert Petersen, Rebecca and Brian Pulda, Derinda and Elton Rushlau III, Stacey and Joshua Glover, Natalie and Robin Nichols, Suzanne and Gary Jagodzinski, Dineshi Burchi and Ryan Slaght, Patricia and Thomas Landreman, Delia Tenorio-Hernandez and Arturo Perez-Huitron, Delethia and Velbert Veasey, Britta and Nicholas Thein, Michele and Dino Pavlopoulos, Anastacia Wood and Stuart Osborne-Wood, Irma Perez and Fernando Amezcua Hernandez, Leslie and Michael Marik, Sharon and Stanley Baugh, Catherine and Christopher Peters, Angelia and Shealia Jackson, Sonia and William Kroening, Thea Patterson and Dashon Belcher, Donna Wingfield and Kaytlynn Corbeil-Inselberger, Susan and Eric Damko, Emily and Zachary Brenner, Samantha Freeman and David Homan, Christine and Patrick Sliwinski, Dora and Jose Cardenas, Kimberly and Brian Warner, Connie and Rene Deltoro, Wendy and Charles Williams, Kristin and Steven Christopherson, Marie and Timothy Miller, Nicole and Nicholas Spranger, Tina-Marie and Scott Willms, Tia Lewis-Polk and Demetrius Polk, Melissa and Lorenzo Gentry, Lori and Patrick McPhetridge, Krystina and Justin Hamelin, Mariah and Orlando Watson, Virginia and Derril Mack, Jennifer Aldarondo and Felix Rosado, Laura Montoya and Juan Montoya-Villa, Marina Cruz and Rogelio Benitez, Mariluz and Bradley Schowanson, Robin and Robert Christensen, Laura and Joseph Arneson, Jennifer and Donaldo Peralta, Lea and John Harry, Jill and Thomas Josepowitz, Matilda and Luis Peralta, Joan and David Bybee, Michele and John Miller, Joann and Preston Larrabee, Jennifer and Loren Sailor, Heather and Andrew Thurmann, Alycia Daceno-Dobbs and Randy Dobbs, Alicia and Jason Skilling, Michelle Ortiz and Jean Ortiz-Delgado, Kayla and Dakota Morrison, Ellen and Robert Reff, Amber and Dominic Menghe, Elizabeth and Nicholas Jahnke, Shannon and Stewart Frost, Michelle and Scott Healy, Jody and Daryl Dollak, Celia Bernal-Gonzalez and Jose Sanchez, Christine Given and Dale Vinz, Kelly and Gregory Harrison, Shannon and Anthony Hull, Viral and Jignesh Patel, Kari and Jason Masilian, Melinda Quantrell and Lucas Martin, Rhonda and Thomas Molbeck, Jessicka Zahn-Craig and Jeffery Craig, Susan and Harold Paprcka, Lisa and Shane Shier, Tessa and Luke Alvarez, Kimberly McGuinness-Rook and Kevin Rook.