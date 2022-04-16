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Deaths: April 16, 2022

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BROWN-EVANS, Tina, 52

Kenosha, April 11, at her residence, Draeger-Langendorf Funeral Home & Crematory, Mount Pleasant.

JACKSON, Kevin, 53

Milwaukee, formerly of Racine, April 9, at Ascension All Saints Hospital, Draeger-Langendorf Funeral Home & Crematory, Mount Pleasant.

MILOVANOVIC, Zarko, 90

Racine, April 14, at Ascension All Saints Hospital, Maresh-Meredith and Acklam Funeral Home and Crematory, Racine.

WILLKOMM, Mary Lou, 90

Burlington, April 13, at Oak Park Place, Burlington, Polnasek-Daniels Funeral Home & Crematory, Union Grove.

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