Deaths: April 16, 2022

BROWN-EVANS, Tina, 52
Kenosha, April 11, at her residence, Draeger-Langendorf Funeral Home & Crematory, Mount Pleasant.
JACKSON, Kevin, 53
Milwaukee, formerly of Racine, April 9, at Ascension All Saints Hospital, Draeger-Langendorf Funeral Home & Crematory, Mount Pleasant.
MILOVANOVIC, Zarko, 90
Racine, April 14, at Ascension All Saints Hospital, Maresh-Meredith and Acklam Funeral Home and Crematory, Racine.
WILLKOMM, Mary Lou, 90
Burlington, April 13, at Oak Park Place, Burlington, Polnasek-Daniels Funeral Home & Crematory, Union Grove.