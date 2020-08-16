Golf for Aug 17

LPGA
ASILSO Scottish Open
Sunday
At Renaissance Club
North Berwick, Scotland
Purse: $1.5 million
Yardage: 6,3; Par: 71
Final Round
Stacy Lewis, $225,000;71-66-70-72;—;279
Emily Kristine Pedersen, $83,827;68-74-69-68;—;279
Cheyenne Knight, $83,827;72-68-69-70;—;279
Azahara Munoz, $83,827;68-69-69-73;—;279
Nanna Koerstz Madsen, $43,203;69-71-75-65;—;280
Danielle Kang , $43,203;71-71-69-69;—;280
Xiyu Lin, $32,241;72-71-69-69;—;281
In Gee Chun, $32,241;71-71-70-69;—;281
Amy Olson, $32,241;68-71-71-71;—;281
Jennifer Song, $32,241;68-70-70-73;—;281
Andrea Lee, $28,372;69-71-73-69;—;282
Kylie Henry, $25,148;71-75-69-68;—;283
Haru Nomura, $25,148;72-70-72-69;—;283
Nasa Hataoka, $25,148;73-69-70-71;—;283
Lydia Ko, $25,148;70-72-67-74;—;283
Hannah Green, $22,246;72-72-70-70;—;284
Minjee Lee, $22,246;68-73-70-73;—;284
Celine Boutier, $20,247;70-73-74-68;—;285
Moriya Jutanugarn, $20,247;74-69-73-69;—;285
Leona Maguire, $20,247;72-72-71-70;—;285
Manon De Roey, $20,247;73-70-70-72;—;285
Charley Hull, $15,752;74-72-72-68;—;286
Brittany Lang, $15,752;73-73-71-69;—;286
Brittany Altomare, $15,752;70-73-73-70;—;286
Anna Nordqvist, $15,752;70-72-74-70;—;286
Emma Talley, $15,752;73-71-71-71;—;286
Anne van Dam, $15,752;72-71-72-71;—;286
Yu Liu, $15,752;71-70-69-76;—;286
Kelly Tan, $11,542;73-72-73-69;—;287
Amy Yang, $11,542;71-72-74-70;—;287
Dani Holmqvist, $11,542;72-71-71-73;—;287
Nicole Broch Larsen, $11,542;67-73-74-73;—;287
Megan Khang, $8,791;76-71-73-68;—;288
Yujeong Son, $8,791;71-74-74-69;—;288
Charlotte Thomas, $8,791;71-74-71-72;—;288
Klara Spilkova, $8,791;69-73-74-72;—;288
Eleanor Givens, $8,791;74-71-69-74;—;288
Gerina Piller, $8,791;70-72-72-74;—;288
Lee-Anne Pace, $6,706;70-77-73-69;—;289
Alice Hewson, $6,706;74-72-74-69;—;289
Ashleigh Buhai, $6,706;74-70-75-70;—;289
Katherine Kirk, $6,706;72-73-73-71;—;289
Austin Ernst, $6,706;71-72-75-71;—;289
Ariya Jutanugarn, $6,706;73-70-73-73;—;289
Annie Park, $6,706;76-70-69-74;—;289
Kristen Gillman, $6,706;71-73-71-74;—;289
Caroline Inglis, $6,706;71-71-72-75;—;289
Sanna Nuutinen, $5,932;74-69-78-69;—;290
Johanna Gustavsson, $5,932;70-71-76-73;—;290
Sandra Gal, $5,932;69-74-73-74;—;290
Jasmine Suwannapura, $5,610;73-74-72-72;—;291
Georgia Hall, $5,610;73-72-70-76;—;291
Meghan MacLaren, $5,352;73-71-73-75;—;292
Olivia Cowan, $5,352;68-71-73-80;—;292
Yealimi Noh, $5,030;71-74-77-71;—;293
Pernilla Lindberg, $5,030;71-76-73-73;—;293
Christina Kim, $5,030;73-73-72-75;—;293
In Kyung Kim, $4,514;75-72-75-72;—;294
Lindsey Weaver, $4,514;70-76-76-72;—;294
Haley Moore, $4,514;74-71-77-72;—;294
Jennifer Chang, $4,514;73-74-73-74;—;294
Cydney Clanton, $4,514;72-75-73-74;—;294
Lizette Salas, $4,062;73-73-77-72;—;295
Muni He, $4,062;72-73-75-75;—;295
Tvesa Malik, $3,869;71-74-79-72;—;296
Hannah Burke, $3,740;72-75-73-77;—;297
Becky Morgan, $3,418;73-73-74-78;—;298
Camilla Lennarth, $3,418;74-71-73-80;—;298
Gemma Dryburgh, $2,837;69-75-73-82;—;299
Michele Thomson, $2,579;78-69-79-76;—;302
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