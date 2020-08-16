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Golf for Aug 17
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agate

Golf for Aug 17

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LPGA

ASILSO Scottish Open

Sunday

At Renaissance Club

North Berwick, Scotland

Purse: $1.5 million

Yardage: 6,3; Par: 71

Final Round

Stacy Lewis, $225,000;71-66-70-72;—;279

Emily Kristine Pedersen, $83,827;68-74-69-68;—;279

Cheyenne Knight, $83,827;72-68-69-70;—;279

Azahara Munoz, $83,827;68-69-69-73;—;279

Nanna Koerstz Madsen, $43,203;69-71-75-65;—;280

Danielle Kang , $43,203;71-71-69-69;—;280

Xiyu Lin, $32,241;72-71-69-69;—;281

In Gee Chun, $32,241;71-71-70-69;—;281

Amy Olson, $32,241;68-71-71-71;—;281

Jennifer Song, $32,241;68-70-70-73;—;281

Andrea Lee, $28,372;69-71-73-69;—;282

Kylie Henry, $25,148;71-75-69-68;—;283

Haru Nomura, $25,148;72-70-72-69;—;283

Nasa Hataoka, $25,148;73-69-70-71;—;283

Lydia Ko, $25,148;70-72-67-74;—;283

Hannah Green, $22,246;72-72-70-70;—;284

Minjee Lee, $22,246;68-73-70-73;—;284

Celine Boutier, $20,247;70-73-74-68;—;285

Moriya Jutanugarn, $20,247;74-69-73-69;—;285

Leona Maguire, $20,247;72-72-71-70;—;285

Manon De Roey, $20,247;73-70-70-72;—;285

Charley Hull, $15,752;74-72-72-68;—;286

Brittany Lang, $15,752;73-73-71-69;—;286

Brittany Altomare, $15,752;70-73-73-70;—;286

Anna Nordqvist, $15,752;70-72-74-70;—;286

Emma Talley, $15,752;73-71-71-71;—;286

Anne van Dam, $15,752;72-71-72-71;—;286

Yu Liu, $15,752;71-70-69-76;—;286

Kelly Tan, $11,542;73-72-73-69;—;287

Amy Yang, $11,542;71-72-74-70;—;287

Dani Holmqvist, $11,542;72-71-71-73;—;287

Nicole Broch Larsen, $11,542;67-73-74-73;—;287

Megan Khang, $8,791;76-71-73-68;—;288

Yujeong Son, $8,791;71-74-74-69;—;288

Charlotte Thomas, $8,791;71-74-71-72;—;288

Klara Spilkova, $8,791;69-73-74-72;—;288

Eleanor Givens, $8,791;74-71-69-74;—;288

Gerina Piller, $8,791;70-72-72-74;—;288

Lee-Anne Pace, $6,706;70-77-73-69;—;289

Alice Hewson, $6,706;74-72-74-69;—;289

Ashleigh Buhai, $6,706;74-70-75-70;—;289

Katherine Kirk, $6,706;72-73-73-71;—;289

Austin Ernst, $6,706;71-72-75-71;—;289

Ariya Jutanugarn, $6,706;73-70-73-73;—;289

Annie Park, $6,706;76-70-69-74;—;289

Kristen Gillman, $6,706;71-73-71-74;—;289

Caroline Inglis, $6,706;71-71-72-75;—;289

Sanna Nuutinen, $5,932;74-69-78-69;—;290

Johanna Gustavsson, $5,932;70-71-76-73;—;290

Sandra Gal, $5,932;69-74-73-74;—;290

Jasmine Suwannapura, $5,610;73-74-72-72;—;291

Georgia Hall, $5,610;73-72-70-76;—;291

Meghan MacLaren, $5,352;73-71-73-75;—;292

Olivia Cowan, $5,352;68-71-73-80;—;292

Yealimi Noh, $5,030;71-74-77-71;—;293

Pernilla Lindberg, $5,030;71-76-73-73;—;293

Christina Kim, $5,030;73-73-72-75;—;293

In Kyung Kim, $4,514;75-72-75-72;—;294

Lindsey Weaver, $4,514;70-76-76-72;—;294

Haley Moore, $4,514;74-71-77-72;—;294

Jennifer Chang, $4,514;73-74-73-74;—;294

Cydney Clanton, $4,514;72-75-73-74;—;294

Lizette Salas, $4,062;73-73-77-72;—;295

Muni He, $4,062;72-73-75-75;—;295

Tvesa Malik, $3,869;71-74-79-72;—;296

Hannah Burke, $3,740;72-75-73-77;—;297

Becky Morgan, $3,418;73-73-74-78;—;298

Camilla Lennarth, $3,418;74-71-73-80;—;298

Gemma Dryburgh, $2,837;69-75-73-82;—;299

Michele Thomson, $2,579;78-69-79-76;—;302

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